A régi vágányra áll át a lengyel televízió

A Gazeta Wyborcza kedvenc mantrája, hogy a jobboldali újságírók hozzanak létre maguknak új saját médiát, és éljenek meg a szabadpiacon. Ez nagyon hatásos, de rendkívül tisztességtelen érv. A Springer konszernhez tartozó média vagy az amerikai tulajdonú TVN anyagi lehetőségei nem vethetők össze a jobboldali médiáéval, mint amilyen például a TV Republika. Az állami hirdetésekért kapott összegekből lehetetlen hosszú távú üzleti tervet készíteni.

A jobboldalon még sokáig fog tartani a vita arról, hogy mit kellene tennie a PiS-nek egy független, konzervatív szellemiségű média kiépítése érdekében. Jaroslaw Kaczynski pártja a könnyebb utat választotta, amikor a közszolgálati

médiára összpontosított, ügyelve arra, hogy a lehető legpontosabban közvetítse a kormánypárt üzeneteit. De tévedés azt feltételezni, hogy nyolc év alatt fel lehetett volna építeni egy, a Polsathoz, az Axel Springerhez vagy a TVN-hez mérhető médiaóriást.

A jobboldal esélye az internet, bár idővel itt is kialakulhat egy olyan törvényi szabályozás, amely kizárja a „helytelen” nézeteket vallókat – írja a lap. Ám az élet nem tűri az űrt. Még ha a PiS jelenlegi hét és fél milliós tábora csökkenne is, az emberi kíváncsiság és invenció mindig győzni fog a közéleti viták egységesítésére irányuló törekvésekkel szemben. És ez az, ami reményt ad – fejeződik be a Do Rzeczy cikke.

Borítókép: Marek Blonski, az állami hírügynökség, a Lengyel Sajtóügynökség, a PAP új elnöke (k) és az ellenzéki Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) politikusai a PAP varsói székházában 2023. december 21-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Szymon Pulcyn)