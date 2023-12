Amerikában vagy a magyar plakátokon nagyobb az antiszemitizmus?

Nem most kezdődött

De valójában a folyamat koránt sem most kezdődött. Az Anti-Defamation League (ADL) nevű, amerikai zsidó szervezet tavalyi évre vonatkozó jelentése szerint az Egyesült Államokban 3697 antiszemita incidens történt, ami 36 százalékos emelkedés az előző évhez képest. Vizsgálatukból kiderül, hogy 2022-ben minden kategóriában, így a zaklatásban, vandalizmus, illetve fizikai erőszakban is emelkedést regisztráltak. 111 alkalommal fajult tettlegességig a támadás, de többségében nem lőfegyverrel, és szerencsére „csak” egy halálos áldozatról számoltak be.

Az idei évre vonatkozó összesítésben borítékolhatóan romlani fog a helyzet. Az ADL már október végén arra figyelmeztetett, hogy a Hamász terrortámadása óta négyszáz százalékkal emelkedtek az antiszemita incidensek a tengerentúlon. És akkor ebbe még benne sincs az internet, amelyet ellepett az Izrael-ellenes tartalom. A szervezet rámutatott, hogy a Telegramon például ezer százalékkal növekedett a zsidók és Izrael elleni bejegyzések száma.

Félnek az amerikai zsidók

A zsidó napköziket lemondták, a zsinagógák bezártak, a közösségi médiát ellepi a gyűlölet – számolt be róla még a demokratákhoz húzó CNN is. Egy novemberi közvélemény-kutatás szerint a tengerentúli zsidók hetven százaléka kevésbé érzi magát biztonságban a háború kirobbanása óta.

Emellett tízből három úgy nyilatkozott, hogy ismer olyat, akit fizikai támadás vagy valamilyen más atrocitás ért zsidósága miatt.

Különösen rossz a helyzet az amerikai egyetemeken. A Pennsylvaniai Egyetem diákjai például intifádára, vagyis Izrael elleni erőszakos felkelésre szólítottak fel. Az amerikai diákok 51 százaléka arról számolt be, hogy kevésbé érzi magát biztonságban az egyetemen, 35 százalékuk pedig arról, hogy az egyetemen gyűlölködés vagy erőszakos cselekmények értek zsidó embereket.

Palesztinpárti tüntetés New Yorkban (Fotó: AFP/Europress/Anadolu)

Sorost bírálni = antiszemitizmus?

David Pressman amerikai nagykövet érvelése szerint Magyarország azért antiszemita, mert Soros György és fia szerepelnek plakátokon. Ezzel azonban még maguk az izraeliek sem értenek egyet. Egy korábbi interjúban Eli Hazan, a Likud külügyi igazgatója – immár Izrael szingapúri nagykövete – úgy nyilatkozott: