Gyenge lábakon áll a coloradói bíróság Trump elleni döntése

– Milyen jogalapja van a döntésnek úgy, hogy egyetlen bíróság sem találta bűnösnek Trumpot a Capitolium 2021. január 6-i ostromával kapcsolatban?

– A bíróság az alkotmány 14. kiegészítésére hivatkozik, amely szerint nem töltheti be az elnöki tisztséget az, aki lázadásban vett részt az Egyesült Államok, illetve annak alkotmánya ellen. Fontos ismerni a történelmi kontextust: ezt a kiegészítést közvetlenül a polgárháború után foglalták az alkotmányba, így valójában olyanokra vonatkozik, akik, mint a Dél (a Konföderáció) vezetői, fegyvert fogtak a hivatalos szövetségi kormánnyal szemben. Emellett valóban nem mondta ki egyetlen bíróság sem, hogy Donald Trump bűnös lenne. Mindezek alapján a jogi hivatkozás gyenge lábakon áll, messziről látszik, hogy politikai motivációjú döntésről van szó.

– Az ügyben a fellebbezési határidő január 4., a coloradói választási hatóság szerint a jelöltek névsorát január 5-én zárják le. Lehet addig a dátumig végleges döntés? Mennyi az átfutási ideje a szövetségi legfelső bíróság fellebbezési döntésének?

– Most még nem látni, hogy lezárulhat-e az ügy január elejéig, de amint említettem, a precedens a fontosabb szempont, így még ha végül Colorado államban, az előválasztáson tényleg nem is állhat rajthoz Donald Trump, számára kedvező másodfokú döntés esetén máshol már nem lehetne ilyen ítéletet hozni. Ezzel együtt van esély arra is, hogy már a mostani, coloradói döntést is megváltoztatja a szövetségi legfelső bíróság.

– Milyen kimenetele lehet az ügynek a szövetségi legfelső bíróság előtt?

– A volt elnök fellebbezése nem esélytelen, hiszen egyrészt a coloradói ítélet is csak 4-3 arányban, egyszavazatnyi többséggel született meg egy csupa demokrata párti bíróból álló testületben, másrészt a szövetségi legfelső bíróságon a republikánusokhoz köthető bírók vannak többségben. Fontos tudni, hogy az Egyesült Államokban az ügyészeket pártjelöltek közül választják, a bírókat pedig sok esetben politikusok nevezik ki, és tudni lehet, hogy melyik párthoz állnak közel. A másodfokú döntést tehát olyan testület hozza majd meg, amely nem ellenséges Donald Trumppal szemben, ráadásul az ilyen politikai motivációjú ítéleteket még a demokrata bírók sem mindig támogatják. Van tehát reális esély e döntés megváltoztatására, és úgy vélem, ez is lehet az egyetlen alkotmányos és demokratikus megoldás. Persze előre nem látjuk, milyen ítélet születik, ezért ezt érdemes kivárni.

– Milyen kihatással lehet ez a többi államra nézve?

– Ahogy arra utaltam, az Egyesült Államokban precedensjog uralkodik. Ez azt jelenti, hogy a bíróságokat köti a hasonló ügyekben kialakult korábbi gyakorlat, hasonló ügyeket azonos eredménnyel bírálnak el. Amennyiben tehát a szövetségi legfelső bíróság helybenhagyja a coloradói ítéletet, akkor más államokban is ugyanilyen tartalmú döntések születhetnek, ami már komoly problémát jelenthetne Trumpnak és ezzel az amerikai demokráciának. Ha viszont megváltoztatja a döntést, és kimondja, hogy Donald Trump elindulhat a választáson, akkor máshol sem hozhatnak ezzel ellentétes döntést az alacsonyabb szintű bíróságok. Ebben az esetben tehát biztosított lehetne, hogy a volt elnök ismét jelöltetheti magát. Mondhatjuk tehát, hogy akármilyen döntés is születik a fellebbezés alapján, az jogi értelemben eldönti Donald Trump jelöltségének lehetőségét.

– A képviselőház elnöke szerint nem lenne demokratikus eljárás, ha a regisztrált választók nem szavazhatnának Donald Trumpra, a salvadori elnök szerint pedig az Egyesült Államok elvesztette a jogalapot arra, hogy más országokat leckéztessen a demokráciáról. Megfelel ez a döntés a demokrácia és a jogállamiság követelményeinek?

– Egyértelműen politikai motiváció áll a döntés mögött. Az ítéletet hozó bíróság minden tagja a demokrata párthoz köthető, és a baloldali ügyészek és bírók már régóta dolgoznak azon, hogy ellehetetlenítsék Donald Trump esetleges második elnöki ciklusát. Azt nem gondolom, hogy ez a döntés az egész Egyesült Államokról állít ki bizonyítványt, de azt igen, hogy a baloldali kormány és elit jogi és adminisztratív eszközökkel próbálja megakadályozni az egyik legesélyesebb elnökjelöltet. Ha más országban történne ilyen, akkor a Biden-kormány hangos nyilatkozatokban ítélné el a demokratikus folyamatokba való beavatkozást, és talán még szankciókat is kivetne az érintett országra. Semmiképp sem tekinthető demokratikus megközelítésnek, ha egy fontos jelölt indulását már jó előre ki akarják zárni politikai ellenfelei. Emiatt is fontos, hogy a szövetségi legfelső bíróság helyreállítsa a jogállamot és megváltoztassa ezt az elfogadhatatlan döntést. Ennek hiányában választók milliói vesztenék el bizalmukat azt illetően, hogy valódi demokratikus választás előtt áll az ország.