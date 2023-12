Hogyan tudna kormányt alakítani Geert Wilders?

Nos, nem teljesen újszerűekkel, hiszen a pártelnök a holland politika veteránja: 1998 óta ül a parlamentben, ahol korábban szélsőségesnek tartott, ma egyre népszerűbb, sőt most választási győzelmet hozó nézeteinek hangot adva kritizálta a bevándorlást és az azzal járó társadalmi és politikai változásokat. Egyébként maga is színes egyéniség, és nem csak az évtizedek óta látványosan szőkített hajáról beszélünk. Apja holland, édesanyja részben indonéz gyökerű, a régi holland gyarmatbirodalom távoli koronaékszerében éltek ősei. Felesége, Márfai Krisztina magyar származású, korábbi diplomata. Wildersék gyakran jelentkeznek be a magyar vidékről, Nyírparasznyáról, ahonnan felesége és származik, és ahol összebarátkoztak a szintén innen származó mulatóssztárral, Bunyós Pityuval.