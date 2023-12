Szakértő: Akár tíz évig is elhúzódhat Ukrajna csatlakozása az EU-hoz

– Ukrajna csatlakozását minden tagállamnak ratifikálnia kell, milyen menetrend vár most az országra? Egyáltalán, mikorra lehet EU-tag Ukrajna?

– Ez egy nagyon hosszú folyamat még akkor is, ha egy ország nincs háborúban. Attól függ honnan nézzük, a csatlakozási folyamat megkezdésétől vagy a társulás megkezdésétől öt-tíz évig is elhúzódhat. Akkorra méretű országnál, mint Ukrajna, az Európai Uniónak is át kell alakítani a belső folyamatait, amik párhuzamosan a felektől nagyon sok kompromisszumot fognak igényelni.

A csatlakozási folyamat hossza a legoptimistább becslések szerint is legalább öt vagy akár tíz év is lesz.

– A nemzetközi sajtóban egészen magas összegekről van szó annak kapcsán, hogy mennyibe kerülhet Ukrajna csatlakozása, az első hétéves uniós költségvetési ciklusban egyes becslések szerint ez akár 186 milliárd euróra is rúghat. Mindezt hogyan tervezi finanszírozni Brüsszel?

– Ha Ukrajna a mostani körülmények között csatlakozna, akkor ez esetben is igaz az a tény, hogy a nettó befizető országok részéről mindig kell egy kompromisszum – Ukrajna esetében a mezőgazdasági támogatások rendszerére ez fokozottan igaz –, hogy a befizető országok vállalják-e ennek a költségeit. Számszerűsíteni nem nagyon lehet, mert elengedhetetlen, hogy át kell alakítani a folyamatokat. Az azonban biztos, hogy az uniós költségvetés alapkérdéseit újból át kell gondolni.