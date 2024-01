Nógrádi György: Scholz nem karizmatikus és nem kancellárnak való

– A hatvanas évek óta nem volt hárompárti kormány Németországban, a három párt nem tud együttműködni, viszont Scholz nem tud lemondani sem, hiszen csak akkor mondhatna le, ha már megválasztották volna az új vezetőt, hogy ne legyen az ország kancellár nélkül. Scholz valószínűleg jó pénzügyi szakértő, de nem karizmatikus és nem kancellárnak való.

Scholz nem arra számított, hogy a kancellársága egy szörnyű kényszerházasság lesz

− emelte ki a szakértő. – A liberális párt állandóan okoskodik, egész történelme alatt ezt csinálta, jelenleg pedig mindössze négy százalékon állnak, ha most lenne a választás, akkor be sem jutnának a parlamentbe. Szeretnének a felszínen maradni, ezért most azt találták ki, hogy ők hajlandóak lennének egyezkedni a gazdákkal − magyarázta Nógrádi György. – A harmadik párt, a Zöldek korábbi vezetői, Robert Habeck és Annalena Baerbock szerepet kaptak a kormányban, az új vezetőség pedig minimum érdekes. Scholz nehéz helyzetben van, egyre kevésbé képes irányítani a kormányt, ebbe bárki belebetegedne − értékelte a szakértő azokat a híreket, amelyek szerint nagyon rossz állapotban van a kancellár. A hétvégén a német Bild napilap írt arról Scholz egy gyárlátogatása kapcsán, hogy a politikus „nincs jó bőrben”. Mint írták, sápadt volt, óriási táskák voltak a szemei alatt, és egyik kezével szorongatta a másikat.

De a német sajtó arról is beszámolt, hogy Scholz állítólag az orosz kémkedéstől való félelme miatt meghagyta az ősrégi technológiának számító levelezési rendszert. Korábban pedig attól is félt, hogy megszerezhetik a DNS-ét egy PCR-teszttel.