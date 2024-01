Újabb PiS-politikust tartóztattak le – folytatódik a lengyelországi tisztogatás

Sorra tartóztatják a volt jobboldali lengyel kormány tagjait: szerdán a Jog és Igazságosság (PiS) párt tagját, Piotr Wawrzyk volt külügyminiszter-helyettest vették őrizetbe – számolt be a Financial Times brit gazdasági napilap. A politikusnál még házkutatást is tartottak. Az őrizetbe vételre mindössze pár nappal azután került sor, hogy lehetséges vízumkiadási szabálytalanságokra hivatkozva Varsó elrendelte a konzuli szolgálatok átvilágítását. A volt külügyminiszter-helyettes ártatlannak vallotta magát, az ügyészség lehetőséget adott arra, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezzen. Amennyiben bűnösnek találják, akár tíz év börtönbüntetésre is ítélhetik.

A konzuli ügyekért felelős Wawrzykot tavaly augusztusban menesztette a Matuesz Morawiecki vezette kormány, ám a baloldali kormány ismét elővette az ügyet.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyébként nem tagadja, valóban politikai tisztogatásról van szó. Korábban úgy nyilatkozott, ahhoz, hogy Lengyelország ismét liberális és EU-párti legyen, magas rangú PiS-képviselőket kell bíróság elé állítani, noha mindez Andrzej Duda lengyel elnöknek sincs ínyére. Az államfő a napokban a politikai foglyok, Marisz Kaminski és Maciej Wasik PiS-képviselők szabadon bocsátását is sürgette, tekintettel arra, hogy korábban elnöki kegyelemben részesültek.