Valós jobboldali alternatíva nem képzelhető el a Fidesz nélkül Európában

Mi az elejétől fogva azt mondtuk, hogy a jogállamisági kondicionalitás kontraproduktív eszköz, mert valójában nem szolgálja az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmét. Azt is mondtuk, hogy a jogállamisági kondicionalitás politikai nyomásgyakorlási eszközzé fog alakulni, ami az Európai Unió pénzügyi érdekein messze túlmutató politikai célkitűzéseket szolgál majd az európai intézmények kezében. És azt is mondtuk, hogy a jogállamisági kondicionalitás alkalmazásának az árát végső soron közvetlenül és közvetve is az uniós állampolgárok fogják megfizetni.