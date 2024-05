„Hazánkhoz hasonlóan Kína is békepárti”

2020-ban és 2023-ban a legtöbb befektetés Kínából érkezett Magyarországra, és részben ennek is köszönhető, hogy az ország az autóipar technológiai forradalmának közepette a világelsők közé került. Idén meghaladták a kétmilliárd dollárt a Magyarországra települt kínai cégek befektetései, és ez hozza a legtöbb gazdasági hasznot Magyarországnak. Emellett a beruházások 25 ezer munkahelyet teremtettek. A Kína és Magyarország közötti kétoldalú kereskedelem tavaly meghaladta a tízmilliárd dollárt, és idén ennél is magasabb számok várhatók. Ezek az adatok azt is jelentik, hogy nemcsak több kínai cég lép be Magyarországra, hanem egyre több magyar cég is keres üzleti lehetőséget Kínában