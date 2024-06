A világháború szélén állunk: Ukrajna meglépte, amitől Putyin óva intett

Meglépte Ukrajna azt, amitől Oroszország már nem egyszer, még maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is óva intett: nyugati fegyverekkel támadtak orosz katonai célpontokat Oroszországon belül. A The Telegraph brit napilap ugyanis úgy értesült, az Egyesült Államok által szállított HIMARS rakétákat használtak egy légvédelmi rendszer megsemmisítésére az orosz–ukrán határhoz közeli Belgorod város környékén – annak ellenére, hogy a Kreml figyelmeztette Washingtont,

„végzetes következményei” lesznek a határon túli támadásoknak.

Az ukrán műveletről fotók is megjelentek az elmúlt napokban a közösségi oldalakon. A támadás egy Sz–300/400-as légvédelmi rendszert ért – mutatott rá a washingtoni hadtudományi intézet (Institute for the Study of War, ISW). Elemzők szerint a HIMARS bevetését bizonyíthatja az is, hogy a Belgorodi terület ellen az ukránok eddig csak kisebb hatótávolságú rakétarendszereket használtak, emellett az orosz sajtóban is a HIMARS-ot emlegetik.