Nukleáris holokauszt: legkevesebb ötmilliárd ember halna meg a NATO és az Oroszország közötti totális, mindent elpusztító atomháborúban

A Federation of American Scientists (FAS) és az Natural Resources Defense Council (NRDC) felmérése szerint a világ nukleáris készletét 14 országban 111 telephelyen tárolják. Oroszországnak becslések szerint 48 állandó nukleáris fegyvertároló telephelye van, amelyeknek több mint fele a műveleti erők bázisain található. Az orosz telephelyek közül sok egymáshoz és nagy lakott területekhez közel van. Az Egyesült Államok 13 államban és öt európai országban 21 helyszínen tárolja nukleáris fegyvereit. Ezek mind célpontok egy nukleáris háború esetén, melyekre minden valószínűséggel sorozatos csapásokat mérnek majd a harcoló felek a további válaszcsapások elkerülése érdekében.

Elképesztő pusztítást okozna egy ilyen konfliktus (Fotó: National Nuclear Security Administration)

Így nézne ki egy totális nukleáris háború az Oroszországi Föderáció és az Egyesült Államok között

Ha egy teljes körű nukleáris háború lenne Oroszország és az Egyesült Államok által vezetett NATO között, akkor az brutális pusztítást, egy nukleáris holokausztot okozna. Ha az egyik fél nukleáris rakétákat indít, a másik fél észleli azokat és visszalő, mielőtt becsapódnának.

Mindössze egy szűk körön múlik az emberiség sorsa. A nukleáris arzenálok parancsnokainak, az amerikai és az orosz elnöknek mindössze 10-20 perce lenne mérlegelni, zavaros nyomás, zűrzavar közepette, és olyan komplex döntéseket kell hoznia, melyek milliárdokra kihatása van.

Tételezzük fel, hogy az oroszok áttörik az ukrán frontot, mélyen és brutálisan benyomulnak Ukrajnába. Ekkor az Egyesült Államok egy megelőző csapást indít Oroszország ellen az Európában állomásoztatott nukleáris ballisztikus rakétáival, melyek mindössze 10-15 perc alatt elérik Oroszországot. Válaszul az oroszok az északi sarkkörön keresztül ballisztikus rakétákat indítanak az Egyesült Államok magterületére, melyek 20 percen belül becsapódnak a kijelölt helyszínekre.

Hirtelen több száz és több ezer ballisztikus rakéta emelkedne a magasba a nukleáris háború során (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A szimulációk szerint a legelső csapások nagy magasságban végrehajtott EMP-támadások, amelyek egy méterenként több tízezer voltos elektromágneses impulzus létrehozásával megsütik az elektronikát és az elektromos hálózatokat. A soron következő csapások a parancsnoki és irányítási rendszereket, katonai támaszpontokat, valamint a nukleáris indítóberendezéseket célozzák meg. Ezután a többi kilőtt interkontinentális ballisztikus rakéta a nagyvárosokat célba veszik, egyrészt azért, mert ott katonai létesítményeket vannak, másrészt azért, hogy meggátolják az ellenség háború utáni helyreállítását. Minden egyes becsapódás tűzgömböt hoz létre, amely körülbelül olyan forró, mint a Nap magja, amit radioaktív gombafelhő követ.

Ezek az intenzív robbanások elpárologtatják a közelben lévő vizet, megégetik az embereket, távolabb pedig tüzet és vakságot okoznak.

A tűzgömb kiterjedése azután egy robbanáshullámot okoz, amely megsemmisíti és megrongálja a közelben lévő épületeket. Mivel az Egyesült Államok több szövetségese is rendelkezik nukleáris fegyverrel ezért Oroszország célba veszi ezeket az országokat is. A két ország kölcsönösen lebombázza a stratégiai létesítményeket, a nagy gazdasági központokat, a népes városokat, katonai bázisokat és a különböző nukleáris bázisokat is. A nukleáris háború első pár órájában több száz millió ember veszti életét.