Orosz–ukrán háború: ez várhat Zelenszkijre a francia választások után

Gyarmati István szerint egyes országok lehetnek abban is a partnerek, hogy esetleg katonákat küldjenek Ukrajnába – ahogyan azt Emmanuel Macron korábban megfogalmazta.

A szakértő valószínűnek tartja azt is, hogy nem a fronton harcoló alakulatokról lesz szó.

Két dologra lehet gondolni szerinte: az egyik a támogató alakulatok, akik feladata a logisztika és a drónok kezelése lenne. Ha pedig Ukrajnába megérkeznek az F–16-osok, akkor légiirányítási feladatok is lesznek. Ezek a tevékenységek ugyanis mind alkalmasak arra, hogy beszálljanak olyan országok, akik ehhez már értenek. És ott van még az észt miniszterelnök nyilatkozata – aki hamarosan az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője lesz –, hogy észt csapatok mennének Nyugat-Ukrajnába, fölváltani a nem háborús zónában szolgálatot teljesítő ukrán csapatokat, ebben az esetben utóbbiakat az ország keleti felébe csoportosítanák.

Erre nem láttam még, hogy reagáltak volna, csak elvi lehetősége van annak, hogy ilyen módon csapatokat küldjenek, és mégse küldjenek a frontra csapatokat

– hangsúlyozta Gyarmati István.

Amikor a NATO 1949-ben megalakult, úgy döntöttek: ha a szövetség hoz egy egyhangú döntést is arról, hogy valamit csinál, abban nem kötelező mindenkinek részt vennie, még katonai erővel sem. Alapvetően azért döntöttek így – magyarázta Gyarmati István –, mert ’49-ben még fennállt a brit, a belga és a francia gyarmatbirodalom. India már nem volt brit gyarmat, de az összes többi gyarmat még létezett. Az amerikaiak tisztában voltak azzal, hogy a gyarmatbirodalmak felbomlanak, ami háborús konfliktusokhoz fog vezetni a gyarmattartók és a magukat felszabadítani kívánó gyarmati országok között. Ezért is tette lehetővé a NATO, hogy ha ők nem akarnak belesodródni ügyekbe, kimaradhassanak. Hiszen nekik nem az volt az érdekük, hogy egy gyarmatbirodalom fennmaradjon, mivel be tudtak hatolni a frissen függetlenné vált országoknak a gazdaságába, de a politikájába is.

