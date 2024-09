Zelenszkij és az ukránok egyre agresszívebben próbálják belerángatni a világot egy harmadik világháborúba

A nagy hatótávolságú rakéták közé tartoznak az interkontinentális ballisztikus rakéták, amelyek kontinensek közötti távolságokat is képesek legyőzni, és általában nukleáris töltettel is felszerelhetők. Ilyenek például az amerikai Minuteman III, az orosz R–36 (NATO-kódneve: SS–18 Satan), illetve a kínai DF–5. Az úgynevezett hosszú hatótávolságú cirkálórakéták emberi irányítás mellett képesek célzottan elérni távoli célpontokat, ilyen például az orosz Kalibr és az amerikai Tomahawk. Vannak bombázókról és tengeralattjárókról indítható rakéták is, de Zelenszkij inkább az előbbiekről álmodik.