Magyar Péter elsietett a saját sajtótájékoztatójáról

Manfred Weber társaságában tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter, amelyen Magyarországot rágalmazták percekkel azelőtt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök felszólalt az EP-képviselők előtt, Strasbourgban, a plenáris ülésszak harmadik napján. Újságírói kérdésre Magyar Péter elismerte, hogy a testvére dolgozott a Diákhitel Zrt. beszállítójának.

Igen, tegnap már elismertem, hogy a testvérem fél évig dolgozott ott havi háromszázezer forintért

– ismerte el Magyar Péter a sajtótájékoztatón.

Ahogy arról lapunk is beszámolt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal szabálytalanságokat tárt fel abból az időszakból, amikor Magyar Péter vezette a Diákhitel Központot. A Kehi 2021-es vizsgálatának megállapításai között szerepeltek többszörösen túlárazott szerződések, kamu megbízások és ajánlatkérések, eleve borítékolható győztesek. A jelentésből kiderült, hogy a Diákhitel Zrt. akkori beszállítója a PlanB Magyarország Kft., amelyről a Média1 most azt írta, hogy a cég munkatársa akkoriban éppen Magyar Péter öccse volt. A lap úgy tudja Magyar Márton, a Tisza Párt elnökének öccse 2019 nyarától dolgozott a PlanB-nek, munkahelyéről a közösségi médiában is hírt adott annak idején, igaz, ezt később eltüntette.