„A békéhez olyan vezetőkre van szükség, mint Orbán Viktor, Marine Le Pen és Jordan Bardella”

A francia politikus kitért a hazájában dúló kormányválságra, Emmanuel Macron felelősségére, az európai emberek politikai akaratára és a Nemzeti Tömörülés célitűzéseire is. A Patrióták Európáért kapcsán korábban a dán Anders Vistisent kérdeztük.

– Mi a jelentősége a Patrióták Európáért budapesti találkozójának?

– A budapesti helyszín azt mutatja, mekkora jelentőséget tulajdonítunk ennek a találkozónak, és milyen baráti kapcsolatot ápolunk magyar szövetségeseinkkel. A megbeszéléseink különösen eredményesek voltak, találkozóink Orbán Viktor miniszterelnökkel és számos magyar politikai szereplővel gazdagítóak voltak és jó hangulatban teltek.

– Hogyan lehet Európát más irányba terelni, és milyen szerepet játszik ebben Viktor Orbán az EU szintjén?

– Az európai emberek választásról választásra egy másik modellre vágynak, amely sokkal közelebb áll a mindennapi gondjaikhoz, kevésbé centralizált, kevésbé komplex és előíró, jobban tiszteletben tartja a különböző identitásokat, jobban összpontosít civilizációnkra, egy nemzetek közötti együttműködésen alapuló Európát szeretne. Egy Európát, amely védelmet nyújt a tömeges bevándorlás és a tisztességtelen verseny ellen.

– Mit gondol Emmanuel Macron felelősségéről a jelenlegi kormányválságért?

– Emmanuel Macron már régóta nem hallgat a franciákra. Teljesen elszakadt a valóságtól, és makacsul ragaszkodik ehhez a globalista, európai modellhez, amely bizonyította kudarcát. Súlyos felelősség terheli Franciaország jelenlegi gazdasági, pénzügyi, társadalmi és biztonsági helyzetéért.

– Milyen következményekkel járhatnak Ön szerint a francia gazdasági problémák?

A lakosság elszegényedése, az ipar leépülése, a közbiztonság gyengülése és adók felhalmozódása nemcsak a potenciális külföldi befektetőket riasztja el, hanem számos francia vállalkozót is, akik elhagyják az országot, vagy legalábbis áthelyezik tevékenységüket. Ebben minden szektor érintett.

Franciaország még soha nem volt ilyen aggasztó helyzetben.

– Macron kijelentette, hogy felelősséget vállal egy olyan kormány megalakításáért, amelyben minden politikai erő részt vehet. A Nemzeti Tömörülés megpróbálta megakadályozni a kormányválságot egy ellen-költségvetés előkészítésével, javaslatok tételével és engedmények kínálásával. Ilyen körülmények között lát-e esélyt egy valódi együttműködés kialakítására, függetlenül a jövőbeli miniszterelnök személyétől, és lehetséges-e egy „kompromisszumos” személy kiválasztása, aki képes megoldani a konfliktusokat?

– Tizenegymillió szavazatot kaptunk a legutóbbi törvényhozási választásokon. A Franciaország vezető pártjaként betöltött pozíciónk és a programjaink ellenére, amelyeket egyre több honfitársunk támogat, a hatalommal rendelkezők továbbra is kizárnak minden törvényhozásból, minden kormányzati megbeszélésből és minden kompromisszumos megoldásból.

Olyan helyzetben vagyunk, hogy meg tudunk buktatni minden olyan kormányt, amely nem tiszteli a francia emberek érdekeit.

Nem fogunk habozni, hogy újra megbüntessük azokat a kormányokat, amelyek továbbra is növelik az ország már így is pokoli adósságát, amelyek nem küzdenek bevándorlás és a közbiztonság hiánya ellen, és továbbra is nyitva hagyják az országot a Mercosurhoz hasonló szabadkereskedelmi megállapodások előtt.

– Milyen célokat szeretne a pártja elérni 2025-ben?

– Minél hamarabb megfékezni ezt a francia katasztrófát, gyorsan reagálni a francia nép vágyaira, visszaállítani a jövőbe vetett bizalmukat és a múltjukban való büszkeségüket. Megvalósítani programjainkat egy olyan kormány keretében, amelyet valódi változás révén alakítanánk ki.

– Hogyan lehet békét teremteni Európában, és milyen szerepet játszik ebben Orbán Viktor békemissziója?

– Orbán Viktor a magyar uniós elnökség első napjaitól bátran vezeti a békemissziót, utazva Ukrajnába, Oroszországba és Kínába. Így kell mindenáron folytatnunk, mert a háború veszélye nagyon is valós.

Még soha nem volt a világ ennyire közel a lehetséges pusztuláshoz.

Még soha nem láttam az Európai Unió és számos más ország, köztük Franciaország vezetőit ilyen felelőtlennek, mint most. Egy olyan időszakban, amikor a világ lángokban áll, amikor óriási a nemzetközi feszültség, olyan politikai vezetőkre van szükségünk, mint Orbán Viktor, Marine Le Pen és Jordan Bardella, hogy békét teremtsenek. Ebben a tekintetben Donald Trump visszatérése a Fehér Házba minden bizonnyal jó hír, remény a békére.

Borítókép: Jean-Paul Garraud (Fotó: AFP)