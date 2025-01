Ukrajna viselkedése elfogadhatatlan

Elfogadhatatlan az a módszer, ahogy Ukrajna elutasította a tárgyalásos megoldást a gáztranzit leállításának ügyében – erről beszélt a minap Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. – Szeretném jelezni, hogy Kijev már nem ül olyan biztosan a nyeregben, hogy ezt megengedhesse magának. Olyan változások zajlanak a világban, amelyek Kijev ellenében dolgoznak és gyengítik a pozícióját. Ha agresszívak maradnak és ellenségesek, akkor pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket, és ellenlépéseket fogunk tenni. Elfogadhatatlan, ahogy ma a kijeviek megpróbálják irányítani és alakítani a közép-európai országokkal való kapcsolatot. Mi megadjuk a tiszteletet, de elvárjuk, hogy nekünk is adják meg a tiszteletet, és ha fölvetünk egy komoly kérdést, akkor álljanak rendelkezésre, hogy azt meg tudjuk vitatni – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában is beszélt Ukrajna lépéséről

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában is beszélt az ukrán gáztranzit leállításáról. Mint mondta:

az ukránok ki akarnak velünk babrálni, de meg tudjuk magunkat védeni, ha egységfrontban maradunk a szerbekkel, ugyanis a nemzeti kormány kiépített egy déli kerülőutat.

– Ha ez nem lenne, akkor Magyarország és Szlovákia is bajban lenne – húzta alá Orbán Viktor, megjegyezvén, hogy a 2010-es években, amikor összekötötték a magyarországi és a szlovákiai gázhálózatot, különböző szakértők akkor is káráltak ez ellen, mondván, hogy soha nem térül meg. A kormányfő szerint hasonló helyzet fog előállni a Budapest–Belgrád vasút esetében is. Közölte, hogy az alternatív útvonal miatt nem tudnak kibabrálni velünk az ukránok, azonban az árak így is felmennek. Szót ejtett arról is, hogy

a szankciós rendszer úgy rossz, ahogy van, Magyarország pedig elveszített 19 milliárd eurót a szankciók miatt.

– Azt nem lehet, hogy Magyarországgal fizettetik meg a szankciók árát. Nekünk az a problémánk, hogy hiányzik a magyar kasszából 7500 milliárd forint a szankciók miatt. Az ukránok ebbe még beletüsszentenek. Ez így nem lesz jó. Ez nem Ukrajna, hanem Európa kérdése – jelentette ki Orbán Viktor, aki arról is tájékoztatott, hogy katonai támadás érte azt a pontot, ahonnan Oroszországból déli irányból jön a gáz. – Ezt hagyják abba! – fogalmazott.

Szerinte az ukrajnai vezeték újraindításához csupán az kéne, hogy a brüsszeliek felveszik a telefont és odaszólnak az ukránoknak, hogy ez így nem mehet tovább, nem babrálhatnak ki a közép-európai országokkal, amelyek fizetik a szankciók árát. Ez egy telefonhívás lenne a kormányfő szerint. Erről folyik most egy párbeszéd Brüsszel és Budapest között.

A miniszterelnök szerint a mindenkori magyar kormány megteheti, hogy sopánkodik, panaszkodik, vagy hogy szolgálja a magyarok érdekét az adott körülmények között is. Tájékoztatott: ő a szankciós fékről azért beszél, hogy a magyarok tudják, sokkal tovább jutnának, ha ezek a szankciók nem lennének.

Magyarország segíti Ukrajnát

Míg Ukrajna a gázszállítás leállításával óriási kárt okoz hazánknak, addig Magyarország történelme legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, hogy segítsen a háborúban álló ország polgárainak.

A Századvég kutatása alapján a magyarok háromnegyede ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna az olaj- és gáztranzit korlátozását politikai nyomásgyakorlásra használja.

A magas arány nem meglepő annak tükrében, hogy – a nagyszabású humanitárius támogatásokon felül – mind Magyarország, mind Szlovákia jelentős energetikai segítséget – üzemanyag-szállítmányokat és villamosenergia-exportot – is nyújt Ukrajnának.

Az ukrán vezetés nyomásgyakorlási kísérleteihez hasonlóan méltatlannak tekinthető az Európai Bizottság magatartása is.

Noha a társulási megállapodás megsértése esetén Brüsszelnek kellene fellépnie, a bizottság demonstratívan Ukrajna mellé állt az érintett tagállamokkal és uniós állampolgáraikkal szemben.

A közvélemény-kutatás eredményei rámutatnak, hogy a brüsszeli állásfoglalások nemcsak az Európai Unió érdekeivel, de a magyar lakosság elvárásaival is ellentétesek.