Robotok csaptak össze az emberekkel Kínában

– A robotok nagyon jól működnek, nagyon stabilak... Úgy érzem, szemtanúja vagyok a robotok és a mesterséges intelligencia fejlődésének – mondta egy néző, He Sishu, aki a mesterséges intelligenciával foglalkozik.

A robotokat emberi trénerek kísérték, akik közül néhányan a verseny alatt fizikailag is támogatták a gépeket.

A 21 indulóból, hat robotnak sikerült teljesítenie a távot. Az egyik robot elesett a rajtvonalnál, és néhány percig feküdt, mielőtt felállt és elindult, egy másik pedig egy korlátnak csapódott néhány méter futás után, és feldöntötte emberi kezelőjét is. A győztes robot a Tiangong Ultra volt, a pekingi emberi robotikai innovációs központból, 2 óra 40 perccel. A férfiaknál a verseny győztese 1 óra 2 perc alatt teljesítette a távot.

Humanoid robot Kínában. Fotó: AFP

Tang Jian, a robotikai központ technológiai igazgatója elmondta, hogy a Tiangong Ultra teljesítményét a hosszú lábak és egy algoritmus segítette, amely lehetővé tette, hogy utánozza, hogyan futnak le az emberek egy maratont.

Nem akarok dicsekedni, de úgy gondolom, hogy egyetlen más nyugati robotikai cég sem érné el a Tiangong sportteljesítményét

– mondta Tang, hozzátéve, hogy a robot a verseny során mindössze háromszor cserélt akkumulátort.

Az akkumulátor élettartama régóta kihívást jelent a robotikai vállalatok számára. A Carnegie Endowment for International Peace, egy washingtoni székhelyű agytröszt szerint Kína uralja az akkumulátoripart, a lítiumion-akkumulátorok értékláncának minden szakaszában 70-90 százalékos részesedéssel rendelkezik a világpiacból. Kína uralja a robotok gyártásához elengedhetetlen ritkaföldfémek előállítását és feldolgozását is. Kedden Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója elmondta, hogy Optimus humanoid robotjainak gyártását megzavarták a ritkaföldfém-mágnesekre vonatkozó exportkorlátozások, amelyeket Kína az amerikai vámokra válaszul a közelmúltban vezetett be.