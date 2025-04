Zelenszkij bajban van, fogy az amerikaiak türelme

Emellett a fegyverkezés is gőzerővel folyik. Több európai országban vezették be vagy gondolkodnak a sorkatonaság bevezetésén, és hihetetlen összegeket költenek a fegyvergyártásra. Az úgynevezett Hajlandók Koalíciója pedig csapatok küldését tervezi Ukrajnába. Miközben Ukrajna több száz milliárd dollárnyi támogatást kapott Joe Bidentől és az Európai Uniótól, az ország minden szegletében jelenlévő korrupció miatt Zelenszkij nem tudja, hogy hová tűnt a pénz legalább fele. Eközben a háborúban álló Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása is napirenden van, amit Ursula von der Leyen be is jelentett.

Az Egyesült Államok új adminisztrációja szemmel láthatóan megunta a brüsszeli és kijevi elit háborúval takarózó, de valójában saját hatalmukat és gazdasági érdekeiket védő játszmáit. A korábban feltétel nélkülinek tűnő támogatás most világosan feltételekhez kötött: béke, átláthatóság és valódi reformok nélkül nincs további együttműködés. A jelek szerint Washington nem kíván tovább asszisztálni egy olyan „partnerséghez”, ahol az amerikai tőke csak háborús romokon, tisztázatlan elszámolások formájában, ukrán oligarchák zsebében végzi.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)