Az orosz–ukrán háború 2022-es kirobbanása óta Európa számos országa fegyverekkel segíti Ukrajnát. A konfliktus kezdetén az ukrán hadsereg főként nyugati fegyverekkel harcolt, és bár egyes nyugat-európai államok újabban már közvetlenül is támogatják az ukrán hadiipart, az ukrán források szerint a fronton használt fegyverek mindössze 40 százalékát gyártják Ukrajnában. Az Európai Unió vezetése továbbra is elkötelezett a katonai segítségnyújtás mellett, Ursula von der Leyen 2025 elején gyorsított fegyver- és lőszerszállítást sürgetett, majd márciusban egy 800 milliárd eurós védelmi csomagot jelentett be, amelynek célja többek között Ukrajna támogatásának fenntartása. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajnának játszaná át az EU védelmi képességeinek megerősítésére szánt források egy részét Brüsszel.

Évről évre egyre többen ellenzik Ukrajna felfegyverzését

