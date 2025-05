Ukrajna elveszítette a háborút az orosz drónokkal szemben

Túlterhelt ukrán katonák, elhúzódó bevetések

A katonák számára nemcsak az utánpótlás nehezült meg, de a rotáció is szinte lehetetlenné vált. Korábban egy hét után kivonták az állományt a „nullpontról” – az első vonal közvetlen közeléből –, ma azonban hónapokig is egy helyben kell maradniuk. A brit lap szerint a katonákat most mezőgazdasági drónok látják el vízzel, élelemmel és lőszerrel, miközben a sebesültek evakuálása szinte lehetetlen nappal. Egy sebesült katona öt órán keresztül volt a harctéren, és elvérzett, mert nem tudták biztonságosan elszállítani. Az áldozatok száma emiatt is drámaian nő.

A stresszes szó nem fejezi ki, amit ilyenkor érzünk

– fogalmazott egy katona, aki szerint az evakuációk a legkiszámíthatatlanabb és legveszélyesebb műveletek közé tartoznak. A brit riporter szerint a drónok miatt mára teljesen átalakult a hadviselés. Az egykor meghatározó szerepet betöltő tankok és páncélozott szállítók ma már csak könnyű célpontot jelentenek.

Az orosz drónok rajként támadnak a járműveinkre, amint azok megközelítik a nullpontot. A tankok kora tényleg véget ért

– fogalmazott Sztanyiszlav. A „szürke zóna” – az ukrán szóhasználatban az ellenséges tűz és a biztonságos terület közötti semleges tér – korábban néhány száz méter volt, ma már öt-hét kilométer is lehet. Ennek következménye, hogy az ukrán katonák naponta több kilométert gyalogolnak megbújva az erdőkben, hogy elkerüljék a drónokat.