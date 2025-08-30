Indonéziakormányellenestüntetés

Lángokban Indonézia: halál, káosz és tömegtüntetések zajlanak az utcákon+videó

Legkevesebb három ember meghalt, miután kormányellenes tüntetők gyújtogatása nyomán pénteken, késő este tűz ütött ki a kelet-indonéziai Makassar városának polgármesteri hivatalában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 16:12
Augusztus 30-án, péntek este, Indonézia fővárosában, Jakartában zavargások törtek ki Fotó: DASRIL ROSZANDI Forrás: ANADOLU
Előzőleg, még csütörtökön, egy rendőrségi jármű elütött egy motoros taxisofőrt Indonézia fővárosában, Jakartában, amikor egyebek között a képviselők járandóságának emelése ellen tiltakozó tüntetés résztvevői összetűztek a rendfenntartókkal. Egy rendőrségi jármű elütötte a taxisofőrt, aki életét vesztette. A páncélozott járműben tartózkodókat ideiglenesen őrizetbe vették.

Prabowo Subianto köztársasági elnök pénteken nyugalomra kérte a lakosságot a történtek nyomán. Videoüzenetében az államfő részvétét fejezte ki a motoros halála miatt és teljes körű hatósági vizsgálatot rendelt el az ügyben. Egyben arra kérte a lakosságot, hogy ne inogjon meg a kormányzatba vetett bizalma.

A kormányellenes tüntetések azonban folytatódtak, és a tiltakozók Makassar városában több tucat autót gyújtottak föl a polgármesteri hivatal közelében. 

A tűz átterjedt az épületre is, ahol éppen ülésezett a városi tanács. Az egyik áldozat a negyedik emeletről vetette ki magát. Egy másik ember a helyszínen, egy pedig a kórházba szállítás után vesztette életét.

Indonézia számos városában volt tüntetés pénteken.

 

A zavargások hónapok óta érlelődő gazdasági és politikai feszültségek kitörését jelentik. A felháborodás akkor robbant ki, amikor kiderült: 580 parlamenti képviselő havi 50 millió rúpia (mintegy 1,15 millió forint) lakhatási támogatást kap a fizetésén felül. Ez az összeg közel tízszerese Jakarta minimálbérének, és mintegy hússzorosa annak, amit az ország szegényebb vidékein keresnek havonta – írja az Al Jazeera.

A több mint 280 millió lakosú Indonéziában a rendőrséget és a politikusokat rendszeresen éri korrupció vádja. 

A Gejayan Memanggil nevű szervezőcsoport egyik tagja kijelentette: a tüntetők a képviselők fizetésének csökkentését követelik, az általuk „korrupt elitnek” nevezett politikusokkal szemben.

A tüntetők szerint az adók és a folyamatosan emelkedő infláció egyre több ember számára teszi lehetetlenné a mindennapi megélhetést. A szervezők azt követelik, hogy a minimálbért az infláció üteméhez igazítva emeljék.

Hétfőn országszerte tiltakozások törtek ki Indonéziában. A tüntetők kövekkel dobálták, tűzijátékokkal támadták a rohamrendőröket, és megpróbáltak betörni a parlament épületébe. A zavargások a következő napokban is folytatódtak, csütörtökön azonban egy közösségi médiában terjedő videó újabb sokkot okozott: a felvételen az látható, ahogy egy motortaxis sofőr, a 21 éves Affan Kurniawan életét veszti, miután egy páncélozott rendőrségi jármű halálra gázolta a képviselőház előtt, miközben a rendőrök a tömeget próbálták oszlatni.

A tragédia olaj volt a tűzre: pénteken tüntetők vonultak a jakartai rendőrségi mobilbrigád központjához, közlekedési táblákat és egyéb infrastruktúrát rongáltak meg, megbénítva a forgalmat. Estére a zavargások tovább folytatódtak, Jakartában és környékén is elszabadult az erőszak. A levegő tele volt könnygázzal, de a tüntetők nem hátráltak meg.

Indonézia második legnagyobb városában, Surabayában a tüntetők lerombolták a kerítéseket, járműveket gyújtottak fel, majd megostromolták a kormányzó irodáját. A biztonsági erők könnygázzal és vízágyúval próbálták megfékezni a tömeget, de a tiltakozók tűzijátékkal és botokkal vágtak vissza.

A lázongások gyorsan terjedtek az ország más részeire is: Surabaya mellett Solóban, Yogyakartában, Medanban, Makassarban, Manadóban, Bandungban és a legkeletibb Pápua tartomány fővárosában, Manokwariban is utcára vonultak a tömegek.

Borítókép: Jakartában zavargások törtek ki (AFP)

