Lángokban Indonézia: halál, káosz és tömegtüntetések zajlanak az utcákon+videó

Prabowo Subianto köztársasági elnök pénteken nyugalomra kérte a lakosságot a történtek nyomán. Videoüzenetében az államfő részvétét fejezte ki a motoros halála miatt és teljes körű hatósági vizsgálatot rendelt el az ügyben. Egyben arra kérte a lakosságot, hogy ne inogjon meg a kormányzatba vetett bizalma.

You're watching state buildings in Makasser City going up in smoke right now as anti-govt protests spread across Indonesia. Resistance tonight is in response to police murder of a comrade during protests yesterday. Solidarity with the Indonesian workers.pic.twitter.com/X3gbbToX6P — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) August 29, 2025

A kormányellenes tüntetések azonban folytatódtak, és a tiltakozók Makassar városában több tucat autót gyújtottak föl a polgármesteri hivatal közelében.

A tűz átterjedt az épületre is, ahol éppen ülésezett a városi tanács. Az egyik áldozat a negyedik emeletről vetette ki magát. Egy másik ember a helyszínen, egy pedig a kórházba szállítás után vesztette életét.

Indonézia számos városában volt tüntetés pénteken.

A zavargások hónapok óta érlelődő gazdasági és politikai feszültségek kitörését jelentik. A felháborodás akkor robbant ki, amikor kiderült: 580 parlamenti képviselő havi 50 millió rúpia (mintegy 1,15 millió forint) lakhatási támogatást kap a fizetésén felül. Ez az összeg közel tízszerese Jakarta minimálbérének, és mintegy hússzorosa annak, amit az ország szegényebb vidékein keresnek havonta – írja az Al Jazeera.

A több mint 280 millió lakosú Indonéziában a rendőrséget és a politikusokat rendszeresen éri korrupció vádja.

A Gejayan Memanggil nevű szervezőcsoport egyik tagja kijelentette: a tüntetők a képviselők fizetésének csökkentését követelik, az általuk „korrupt elitnek” nevezett politikusokkal szemben.

A tüntetők szerint az adók és a folyamatosan emelkedő infláció egyre több ember számára teszi lehetetlenné a mindennapi megélhetést. A szervezők azt követelik, hogy a minimálbért az infláció üteméhez igazítva emeljék.