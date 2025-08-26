LMBTQ-szimbólumokat törölnek a floridai utakról

Egy szivárványos, LMBTQ-közösségre utaló zebrát távolítottak el Orlandóban, közvetlenül a Pulse-nak nevezett szórakozóhely előtt, ahol 2016-ban egy terrortámadásban 49 ember életét vesztette, további 53 pedig megsérült. A színes átkelő azóta az áldozatok emlékművének részévé vált, most azonban a floridai hatóságok döntése nyomán visszaállították az eredeti, fekete-fehér formáját.
Ron DeSantis kormányzó az X közösségi oldalon hangsúlyozta:
Nem fogjuk megengedni, hogy az állami utak politikai célokra legyenek kisajátítva.
A republikánus politikus szerint a közlekedési infrastruktúra nem lehet ideológiai viták eszköze.