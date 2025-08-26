LMBTQ-mozgalomútfestésFlorida

LMBTQ-szimbólumokat törölnek a floridai utakról

Egyetlen éjszaka alatt újrafestették az orlandói Pulse klub előtti szivárványos zebrát. A vitatott döntésben az LMBTQ-közösség szimbóluma tűnt el, amely a 2016-os terrortámadás áldozatainak állított emléket. A lépést Ron DeSantis floridai kormányzó azzal indokolta, hogy az utak nem válhatnak politikai üzenetek hordozóivá.

Wiedermann Béla
2025. 08. 26. 5:05
Florida eltávolította az orlandói LMBTQ zebrákat. Forrás: AFP
Egy szivárványos, LMBTQ-közösségre utaló zebrát távolítottak el Orlandóban, közvetlenül a Pulse-nak nevezett szórakozóhely előtt, ahol 2016-ban egy terrortámadásban 49 ember életét vesztette, további 53 pedig megsérült. A színes átkelő azóta az áldozatok emlékművének részévé vált, most azonban a floridai hatóságok döntése nyomán visszaállították az eredeti, fekete-fehér formáját.

Orlandóban újrafestették a Pulse-klub előtti LMBTQ zebrát. DeSantis a közlekedés biztonságát hangsúlyozza, a demokraták politikai támadásról beszélnek.
Fotó: AFP

Ron DeSantis kormányzó az X közösségi oldalon hangsúlyozta: 

Nem fogjuk megengedni, hogy az állami utak politikai célokra legyenek kisajátítva.

A republikánus politikus szerint a közlekedési infrastruktúra nem lehet ideológiai viták eszköze.

LMBTQ-zebra mint politikai vita tárgya

A döntést a Florida Közlekedési Minisztériuma (FDOT) is azzal védte, hogy az útburkolati jelek kizárólag a közlekedés biztonságát kell szolgálják, és nem hordozhatnak politikai, társadalmi vagy ideológiai üzeneteket. 

A minisztérium több hónapos szabályozás-felülvizsgálat után új előírásokat vezetett be, amelyek értelmében nem engedélyezettek a különleges jelzések és szimbólumok. 

Az önkormányzatoknak be kell tartaniuk az új szabályokat, különben állami támogatások megvonására számíthatnak.

Demokrata politikusok viszont élesen bírálták a lépést. 

Carlos Guillermo Smith szenátor az X-en úgy fogalmazott, hogy ez „árulás az áldozatok túlélőivel szemben”. Orlando polgármestere, Buddy Dyer pedig „kegyetlen politikai aktusnak” nevezte a szivárványos zebra eltávolítását.

A minisztérium ugyanakkor jelezte: a döntés nem az emlékezés eltörlését célozza. 

Terveik szerint a Pulse klub közvetlen közelében egy állandó emlékművet hoznak létre, amely méltó módon állít majd emléket a 2016-os merénylet áldozatainak. 

A közlekedési infrastruktúra az emberek és az áruk biztonságos közlekedését szolgálja. Ebben az esetben a zebrát visszaállították eredeti formájába

– közölte az FDOT.

Borítókép: Florida eltávolította az orlandói LMBTQ-zebrákat (Fotó: AFP)

