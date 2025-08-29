Vlagyimir Putyin nem zárja ki a Zelenszkijjel való találkozás lehetőségét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Megszólalt a Kreml: Putyin–Zelenszkij-találkozó jöhet?
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő beszélt a két elnök lehetséges találkozójáról.
Peszkov megjegyezte: az orosz elnök úgy véli, hogy minden magas szintű találkozót alaposan elő kell készíteni.
Egyelőre nem lehet azt mondani, hogy a szakértői szintű munka „forrong”, tette hozzá, hangsúlyozva:
Továbbra is készek vagyunk az ilyen tárgyalásokra.
