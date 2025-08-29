Dmitrij PeszkovVlagyimir Putyinelnök

Megszólalt a Kreml: Putyin–Zelenszkij-találkozó jöhet?

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő beszélt a két elnök lehetséges találkozójáról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 12:59
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Vlagyimir Putyin nem zárja ki a Zelenszkijjel való találkozás lehetőségét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Putyin
Putyin és Zelenszkij találkozójáról folyamatosak a találgatások

Peszkov megjegyezte: az orosz elnök úgy véli, hogy minden magas szintű találkozót alaposan elő kell készíteni. 

Egyelőre nem lehet azt mondani, hogy a szakértői szintű munka „forrong”, tette hozzá, hangsúlyozva:

Továbbra is  készek vagyunk az ilyen tárgyalásokra.

 

Borítókép: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő (Fotó: AFP)

