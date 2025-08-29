Zelenszkij ismét vádaskodik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország Kijev elleni nagyszabású légicsapása azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin a ballisztikus fegyvereket választotta ahelyett, hogy valódi lépéseket tett volna a béke felé.
Az ukrán elnök élesen bírálta Oroszországot a Kijevet ért nagyszabású légitámadás után. Beszédében hangsúlyozta: Vlagyimir Putyin a ballisztikus fegyvereket választotta ahelyett, hogy a béke felé tett volna valódi lépéseket. Zelenszkij szerint ez támadás Ukrajna ellen, támadás Európa ellen, és egyben támadás Trump elnök ellen is.
annak ellenére, hogy Moszkva állítólag kész tárgyalni, háborús céljai nem változtak.
A hatóságok tájékoztatása szerint az oroszok csütörtök hajnali bombázása a fővárosban legalább 21 ember halálát okozta, 48-an megsérültek, és az Európai Unió diplomáciai képviseletei is károkat szenvedtek.
Oroszország most mindenkit támad a világon, aki békét akar. Ez támadás Ukrajna ellen, támadás Európa ellen, és egyben támadás Trump elnök ellen is
– idézte az ukrán elnököt az Independent.
Borítókép: Oroszország óriási csapást mért Kijevre (Fotó: AFP)
