Zelenszkij ismét vádaskodik

Az ukrán elnök élesen bírálta Oroszországot a Kijevet ért nagyszabású légitámadás után. Beszédében hangsúlyozta: Vlagyimir Putyin a ballisztikus fegyvereket választotta ahelyett, hogy a béke felé tett volna valódi lépéseket. Zelenszkij szerint ez támadás Ukrajna ellen, támadás Európa ellen, és egyben támadás Trump elnök ellen is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 11:36
Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet Fotó: KIRILL CHUBOTIN Forrás: NurPhoto
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország Kijev elleni nagyszabású légicsapása azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin a ballisztikus fegyvereket választotta ahelyett, hogy valódi lépéseket tett volna a béke felé.

Zelenszkij: Vlagyimir Putyin „a ballisztikus fegyvereket választotta" ahelyett, hogy „valódi lépéseket tett volna a béke felé"(AFP)
Zelenszkij: Vlagyimir Putyin a ballisztikus fegyvereket választotta ahelyett, hogy valódi lépéseket tett volna a béke felé (Fotó: AFP)

Zelenszkij azt hangsúlyozta: 

annak ellenére, hogy Moszkva állítólag kész tárgyalni, háborús céljai nem változtak.

A hatóságok tájékoztatása szerint az oroszok csütörtök hajnali bombázása a fővárosban legalább 21 ember halálát okozta, 48-an megsérültek, és az Európai Unió diplomáciai képviseletei is károkat szenvedtek.

Oroszország most mindenkit támad a világon, aki békét akar. Ez támadás Ukrajna ellen, támadás Európa ellen, és egyben támadás Trump elnök ellen is

– idézte az ukrán elnököt az Independent.

Borítókép: Oroszország óriási csapást mért Kijevre (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

