Nem vagyunk hadra foghatók – üzenték a kancellárnak

Bár a politikusok igyekeznek tagadni vagy elbagatellizálni, Németországban egyre többször és egyre komolyabban merül fel a sorkötelezettség kérdése. A német polgároknak pedig láthatóan nem tetszik az ötlet: egy hetvenfős csoport ülősztrájkkal tiltakozott a Bundeswehr egyik karrierközpontjánál Kölnben – írja a Die Welt német napilap.

Manfred Weber is támogatja a sorkötelezettség visszaállítását (Fotó: AFP)

A „Rheinmetall lefegyverzése” szövetség demonstrációja egy többnapos békepárti akciósorozat része, amely egy nagyszabású kölni tüntetéssel zárul. A szövetség közlése szerint a akcióikkal a hadkötelezettség ellen akarnak tiltakozni.

Egy rendőrségi szóvivő elmondta, hogy mintegy hetven ember vett részt a tüntetésen.

A beavatkozó erők körbekerítették ezeket az embereket

– fogalmazott.

A helyzet nyugodt. A szolgálati működést az akció nem zavarta meg – mondta a Bundeswehr egyik szóvivője Kölnben a dpa hírügynökségnek.

Nem akarunk semmi közösséget a hatalmon lévők háborúival, és nem vagyunk hajlandók meghalni egy olyan országért, amely egyre jobban megnyirbálja a teljes szociális infrastruktúránkat

– áll a aktivisták közleményében.

Amint a hadkötelezettséget ismét bevezetik, itt is megszervezik a toborzást. Ezért vagyunk már ma itt, hogy egyértelműen kijelentsük: nem vagyunk hadra foghatók!

– tették hozzá.

Eközben a német szövetségi kormány kabinetülésén a sorkötelezettség új irányainak kijelölése volt a téma. Az indoklás szerint a Bundeswehrnek az új NATO-célok és az Oroszország jelentette fenyegetésre válaszul a hivatásos állomány és a tartalékosok tekintetében is erőteljesen növekednie kell.