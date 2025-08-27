Rendkívüli

Nem ért BL-főtáblát a Fradi bravúrja, marad megint az Európa-liga

sorkötelezettség Németország Köln Manfred Weber

Nem vagyunk hadra foghatók – üzenték a kancellárnak

Ülősztrájkot tartott egy csoport a Bundeswehr egyik karrierközpontjánál. Az aktivisták a sorkötelezettség bevezetése ellen tiltakoztak Németországban.

2025. 08. 27. 20:16
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
Bár a politikusok igyekeznek tagadni vagy elbagatellizálni, Németországban egyre többször és egyre komolyabban merül fel a sorkötelezettség kérdése. A német polgároknak pedig láthatóan nem tetszik az ötlet: egy hetvenfős csoport ülősztrájkkal tiltakozott a Bundeswehr egyik karrierközpontjánál Kölnben – írja a Die Welt német napilap.

Manfred Weber is támogatja a sorkötelezettség visszaállítását
Manfred Weber is támogatja a sorkötelezettség visszaállítását (Fotó: AFP)

A „Rheinmetall lefegyverzése” szövetség demonstrációja egy többnapos békepárti akciósorozat része, amely egy nagyszabású kölni tüntetéssel zárul. A szövetség közlése szerint a akcióikkal a hadkötelezettség ellen akarnak tiltakozni.

Egy rendőrségi szóvivő elmondta, hogy mintegy hetven ember vett részt a tüntetésen.

A beavatkozó erők körbekerítették ezeket az embereket

– fogalmazott.

A helyzet nyugodt. A szolgálati működést az akció nem zavarta meg – mondta a Bundeswehr egyik szóvivője Kölnben a dpa hírügynökségnek.

Nem akarunk semmi közösséget a hatalmon lévők háborúival, és nem vagyunk hajlandók meghalni egy olyan országért, amely egyre jobban megnyirbálja a teljes szociális infrastruktúránkat

– áll a aktivisták közleményében.

Amint a hadkötelezettséget ismét bevezetik, itt is megszervezik a toborzást. Ezért vagyunk már ma itt, hogy egyértelműen kijelentsük: nem vagyunk hadra foghatók!

– tették hozzá.

Eközben a német szövetségi kormány kabinetülésén a sorkötelezettség új irányainak kijelölése volt a téma. Az indoklás szerint a Bundeswehrnek az új NATO-célok és az Oroszország jelentette fenyegetésre válaszul a hivatásos állomány és a tartalékosok tekintetében is erőteljesen növekednie kell. 

E törekvés központi eleme pedig az új alapokra helyezett sorkötelezettség lenne.

A sorkötelezettség kérdése nem csupán Németország kapcsán merül fel. Egyre szaporodnak az olyan hangok, amelyek az európai szintű visszaállításáról beszélnek. 

Bár Magyar Péter és a Tisza párt váltig igyekszik tagadni, az Európai Néppárt (amelynek a Tisza is tagja) vezetője, Manfred Weber hangot adott támogatásának a kezdeményezéssel kapcsolatban.

De Friedrich Merz német kancellár is beszélt erről. Júniusban azt mondta, hogy koalíciója önkéntes katonai szolgálatra vonatkozó terveit felül lehet vizsgálni. „Egyetértek a védelmi miniszter értékelésével, miszerint a Bundeswehrben már tízezres nagyságrendben hiányoznak katonák” – mondta Merz.

Merz szerint a kormánynak alaposan meg kell vizsgálnia, hogy a programok és az önkéntes szolgálat elegendők-e ahhoz, hogy a NATO új célkitűzéseinek megfelelően elegendő katonát toborozzanak a hadseregbe. 

A német kancellár kijelentette, hogy „ha az önkéntes szolgálat nem elég, akkor nagyon hamar meg kell vitatnunk a további lépéseket”.

Jens Spahn, a CDU frakcióvezetője egy június 14-én megjelent interjúban jelentette ki, hogy a német hadseregnek meg kell kezdenie az előkészületeket a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítására.

Annegret Kramp-Karrenbauer, korábbi CDU-s védelmi miniszter rácsatlakozva Jens Spahn kijelentésére szorgalmazta a nők besorozását is, tekintettel arra, hogy a zuhanó születésszámok miatt véleménye szerint nem tehetik meg, hogy bármely demográfiai csoportot kihagyjanak a sorozásból.

Boris Pistorius, SPD-s védelmi miniszter Washingtonban kijelentette: 

Németországnak szüksége van valamilyen sorkatonai szolgálatra.

Korábban pedig úgy fogalmazott, hogy „még mindig túl kevés emberünk van [a Bundeswehrben] ahhoz képest, amit a fegyveres erőknek el kell végezniük”.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

