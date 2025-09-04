António Costa: Brüsszel nem mond le a bővítésről

Támogatjuk Ukrajna újjáépítését és az EU-tagság felé vezető útját is. Ez nem politikai szlogen, hanem stratégiai valóság, amelyet nap mint nap alakítunk
– fogalmazott Costa.
Hozzátette: az Európai Unió nem egy zárt klub, hanem egy értékközösség, a béke és a jólét projektje, amely még nem ért véget, írta az Origo.
A tanács elnöke kiemelte, hogy a Nyugat-Balkán, Moldova és Ukrajna csatlakozása nem csupán ígéret, hanem uniós prioritás.
„Ezek az országok Európa szívében vannak, és jövőnk szerves részét képezik” – hangsúlyozta.
Costa ugyanakkor figyelmeztetett: a bővítés komoly feladatokkal jár majd, hiszen az uniót fel kell készíteni új tagállamok befogadására. Ez reformokat, költségvetési kiigazításokat és megerősített kormányzást igényel.
A bővítés nem lesz könnyű. De megéri. Ez a legjobb befektetés, amit tehetünk: befektetés a nemzetek és a történelmek megbékélésébe, valamint egy egységesebb kontinens felépítésébe
– fogalmazott Costa.
Beszédében a tanács elnöke nyíltan elismerte azt is, hogy az orosz–ukrán háború közvetetten hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió elfogadta a sokat vitatott kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal. A Brüsszel és Washington között júliusban kötött alku értelmében 15 százalékos alapvám terheli az európai exportot, amelyet számos tagállamban megalázó engedményként értékeltek.
Az Európai Tanács elnöke hozzátette, hogy a következő években is folytatják a szoros együttműködést minden csatlakozási partnerrel, és ki fogják használni a bővítés pozitív lendületét.
Borítókép: António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: APA/AFP/Laurin Christl)
