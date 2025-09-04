António Costa: Brüsszel nem mond le a bővítésről

Hozzátette: az Európai Unió nem egy zárt klub, hanem egy értékközösség, a béke és a jólét projektje, amely még nem ért véget, írta az Origo.

A tanács elnöke kiemelte, hogy a Nyugat-Balkán, Moldova és Ukrajna csatlakozása nem csupán ígéret, hanem uniós prioritás.

„Ezek az országok Európa szívében vannak, és jövőnk szerves részét képezik” – hangsúlyozta.

Costa ugyanakkor figyelmeztetett: a bővítés komoly feladatokkal jár majd, hiszen az uniót fel kell készíteni új tagállamok befogadására. Ez reformokat, költségvetési kiigazításokat és megerősített kormányzást igényel.