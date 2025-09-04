Antonio CostabővítésUkrajnaértékközösségEurópai Unió

António Costa: Brüsszel nem mond le a bővítésről

Az Európai Tanács elnöke szeptember 1-jén nyitotta meg a 2025-ös Bledi Stratégiai Fórumot, ahol beszédében az uniós bővítés mellett a Brüsszel és Washington között létrejött, sokat vitatott alku hátteréről is szólt. António Costa hangsúlyozta: az Európai Unió nem zárt klub, hanem értékközösség.

Szabó István
Forrás: Origo2025. 09. 04. 22:13
António Costa, az Európai Tanács elnöke Fotó: Laurin Christl Forrás: APA/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Támogatjuk Ukrajna újjáépítését és az EU-tagság felé vezető útját is. Ez nem politikai szlogen, hanem stratégiai valóság, amelyet nap mint nap alakítunk

fogalmazott Costa.

Antonio Costa
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Hozzátette: az Európai Unió nem egy zárt klub, hanem egy értékközösség, a béke és a jólét projektje, amely még nem ért véget, írta az Origo.

A tanács elnöke kiemelte, hogy a Nyugat-Balkán, Moldova és Ukrajna csatlakozása nem csupán ígéret, hanem uniós prioritás. 

„Ezek az országok Európa szívében vannak, és jövőnk szerves részét képezik” – hangsúlyozta.

Costa ugyanakkor figyelmeztetett: a bővítés komoly feladatokkal jár majd, hiszen az uniót fel kell készíteni új tagállamok befogadására. Ez reformokat, költségvetési kiigazításokat és megerősített kormányzást igényel.

António Costa a bővítés mellett érvelt

A bővítés nem lesz könnyű. De megéri. Ez a legjobb befektetés, amit tehetünk: befektetés a nemzetek és a történelmek megbékélésébe, valamint egy egységesebb kontinens felépítésébe

– fogalmazott Costa.

Beszédében a tanács elnöke nyíltan elismerte azt is, hogy az orosz–ukrán háború közvetetten hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió elfogadta a sokat vitatott kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal. A Brüsszel és Washington között júliusban kötött alku értelmében 15 százalékos alapvám terheli az európai exportot, amelyet számos tagállamban megalázó engedményként értékeltek.

Az Európai Tanács elnöke hozzátette, hogy a következő években is folytatják a szoros együttműködést minden csatlakozási partnerrel, és ki fogják használni a bővítés pozitív lendületét.

Borítókép: António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: APA/AFP/Laurin Christl)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu