Brit fregattokkal erősít haderejét ez az ország

Norvégia elfogadta a brit ajánlatot a jövőbeli fregattjaira vonatkozón, a döntés mögött a stratégiai partnerség szorossága és a haditengerészetek közötti együttműködés áll. A szerződés becsült értéke 8,5 milliárd euró, és 2030-tól a Királyi Haditengerészethez hasonló tengeralattjáró-elhárító képességű hajók érkeznek Norvégiába.

2025. 09. 01. 6:50
Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Store (középen), a védelmi miniszter, Tore Sandvik (balra), és a vezérkari főnök, Eirik Kristoffersen sajtótájékoztatót tartanak a brit fregattok beszerzésének helyzetéről az oslói miniszterelnöki hivatalban 2025. augusztus 31-én Fotó: RODRIGO FREITAS Forrás: NTB
Norvégia bejelentette, hogy a brit 26-os típusú fregattok mellett döntött jövőbeli haditengerészeti flottája megerősítésére. A döntést Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök jelentette be sajtótájékoztatón Oslóban, hangsúlyozva az Egyesült Királysággal fennálló stratégiai partnerséget – számol be róla az Origo a Le Monde cikkére hivatkozva.

brit
Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogadták a brit ajánlatot (Fotó: NTB/Rodrigo Freitas)

Mint írják, a szerződésért korábban Németország és az Egyesült Államok is versenyben volt, míg a francia Naval Group már egy kanadai tender elvesztése után újabb csalódással szembesült.

 A becsült összeg meghaladja a 8,5 milliárd eurót. A 26-os típusú fregattok, amelyeket a brit Királyi Haditengerészet is használ, tengeralattjáró-elhárító képességei vannak, és 2030-tól kerülnek a norvég flotta állományába.

A döntés hátterében a norvég és brit haditengerészetek hosszú távú együttműködése áll, amely a regionális biztonság erősítését szolgálja. Norvégiát a Barents-tengeren Oroszország határolja, ahol a NATO-tagállam a régióban üzemeltetett Északi Flottával szemben kívánja megerősíteni védelmi képességeit.

A norvég parlamentnek még jóvá kell hagynia a szerződést, de a brit hajók választása már most világos üzenetet küld a haditengerészeti ipar szereplőinek: a regionális stratégiai szövetségek és a korábbi együttműködések meghatározó szerepet játszanak a döntésekben – zárta a lap.

Borítókép: Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Store (középen), a védelmi miniszter, Tore Sandvik (balra), és a vezérkari főnök, Eirik Kristoffersen sajtótájékoztatót tartanak a brit fregattok beszerzésének helyzetéről az oslói miniszterelnöki hivatalban 2025. augusztus 31-én (Fotó: AFP)

