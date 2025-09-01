Brit fregattokkal erősít haderejét ez az ország

Norvégia bejelentette, hogy a brit 26-os típusú fregattok mellett döntött jövőbeli haditengerészeti flottája megerősítésére. A döntést Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök jelentette be sajtótájékoztatón Oslóban, hangsúlyozva az Egyesült Királysággal fennálló stratégiai partnerséget – számol be róla az Origo a Le Monde cikkére hivatkozva.

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogadták a brit ajánlatot (Fotó: NTB/Rodrigo Freitas)

Mint írják, a szerződésért korábban Németország és az Egyesült Államok is versenyben volt, míg a francia Naval Group már egy kanadai tender elvesztése után újabb csalódással szembesült.

A becsült összeg meghaladja a 8,5 milliárd eurót. A 26-os típusú fregattok, amelyeket a brit Királyi Haditengerészet is használ, tengeralattjáró-elhárító képességei vannak, és 2030-tól kerülnek a norvég flotta állományába.