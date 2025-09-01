Brüsszel bemutatja tervét, ennek sokan nem fognak örülni

Az EU belső forrásai szerint a Mercosurral kötött megállapodás napirendre kerül a következő uniós biztosi ülésen, miközben a Mexikóval kötött egyezmény frissített változatát is a szerdai találkozóra tűzték ki, lehetővé téve, hogy mindkét megállapodást egy nagy latin-amerikai csomagként fogadják el. A szövegek ezt követően hivatalos jóváhagyásra kerülnek az uniós tagállamokhoz – írja a Politico. Brüsszel terve azonban sokaknak nem tetszik.

Mindkét egyezményt várhatóan kizárólag az EU-ra kiterjedő megállapodásként mutatják be, így az EU Tanácsában minősített többséggel, az Európai Parlamentben pedig többséggel is elfogadhatók, anélkül, hogy a nemzeti parlamenteken keresztül kellene haladniuk. Ez jelentősen felgyorsítaná a ratifikációs folyamatot.