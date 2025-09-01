Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

EUmérföldkőpiacMercosuregyezménykockázat

Brüsszel bemutatja tervét, ennek sokan nem fognak örülni

Az Európai Bizottság a napokban tervezi nyilvánosságra hozni két, a Mercosur dél-amerikai blokkal és Mexikóval kötött kereskedelmi megállapodás szövegét, megindítva ezzel a ratifikációs folyamatot, amely különösen Franciaország számára ígér nehézségeket. A megállapodások célja, hogy új piacokat nyissanak meg az EU exportőrei előtt és csökkentsék a Kínával és az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi feszültségek kockázatát, miután a múlt hónapban az amerikai elnök nyomására a blokk kénytelen volt elfogadni egy Európa számára kedvezőtlen megállapodást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 5:07
Ursula von der Leyen Fotó: RAIGO PAJULA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU belső forrásai szerint a Mercosurral kötött megállapodás napirendre kerül a következő uniós biztosi ülésen, miközben a Mexikóval kötött egyezmény frissített változatát is a szerdai találkozóra tűzték ki, lehetővé téve, hogy mindkét megállapodást egy nagy latin-amerikai csomagként fogadják el. A szövegek ezt követően hivatalos jóváhagyásra kerülnek az uniós tagállamokhoz – írja a Politico. Brüsszel terve azonban sokaknak nem tetszik.

Brüsszel
Mindkét egyezményt várhatóan kizárólag az EU-ra kiterjedő megállapodásként mutatják be, így Brüsszelben elfogadhatók (Fotó: AFP)

Mindkét egyezményt várhatóan kizárólag az EU-ra kiterjedő megállapodásként mutatják be, így az EU Tanácsában minősített többséggel, az Európai Parlamentben pedig többséggel is elfogadhatók, anélkül, hogy a nemzeti parlamenteken keresztül kellene haladniuk. Ez jelentősen felgyorsítaná a ratifikációs folyamatot.

A Mercosur-blokkal – amely Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay és Bolívia országait foglalja magában – kötött megállapodás fontos mérföldkőnek számít, hiszen több mint 280 millió fogyasztót számláló, szigorúan védett piacot nyitna meg az európai export előtt.

Ez azonban valószínűleg politikai ellenállásba ütközik Franciaországban, amely aggodalmát fejezte ki a dél-amerikai marha- és baromfiimport miatt. Emmanuel Macron francia elnök ezért kiegészítő jegyzőkönyv tárgyalását követelte, amely további biztosítékokat nyújtana a gazdálkodók számára.

A Mercosur-megállapodásról a csütörtöki és pénteki touloni francia–német csúcstalálkozón is szó esett. Friedrich Merz német kancellár a megállapodás gyors ratifikálásának egyik fő szószólója volt, miközben a bizottság szóvivője hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs hivatalos álláspontjuk az ügyben.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu