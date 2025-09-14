Donald Trump: Ez Biden és Zelenszkij háborúja

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán üzent a NATO-tagállamoknak és „a világnak” az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

Donald Trump a NATO-nak üzent

(Fotó: AFP)

Bejegyzésében az elnök úgy fogalmazott:

Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha elnök lettem volna), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és több ezer orosz és ukrán életet megmenteni (csak a múlt héten 7118 ember vesztette életét. Őrület!)

Trump elmondta, hajlandó lépéseket tenni Oroszországgal szemben, és szankciókat kivetni Moszkvára, amennyiben a NATO-tagállamok is tesznek lépéseket. Trump szerint fel kell hagyni az orosz olaj vásárlásával, és Kínára 50-100 százalékos vámot kell kivetni, amelyeket a háború után visszavonnának, mert mint írta:

Kína erős ellenőrzéssel, sőt befolyással bír Oroszország felett, és ezek az erős vámok megtörik ezt a szorítást.

„Ha a NATO azt teszi, amit mondok, a háború gyorsan véget ér, és ez az összes élet megmenekül!” – tette hozzá az amerikai elnök, és megjegyezte, különben csak az ő és az Egyesült Államok idejét, pénzét és energiáját pazarolják.