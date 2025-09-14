Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: a tiszások felsültek a mókusörsnyi gyűlésükkel

Donald Trump: Ez Biden és Zelenszkij háborúja

Az amerikai elnök a NATO-nak üzent. Donald Trump Kína szerepéről is szót ejtett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 9:41
Donald Trump Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán üzent a NATO-tagállamoknak és „a világnak” az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. 

(Fotó: AFP)

Bejegyzésében az elnök úgy fogalmazott

Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha elnök lettem volna), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és több ezer orosz és ukrán életet megmenteni (csak a múlt héten 7118 ember vesztette életét. Őrület!)

Trump elmondta, hajlandó lépéseket tenni Oroszországgal szemben, és szankciókat kivetni Moszkvára, amennyiben a NATO-tagállamok is tesznek lépéseket. Trump szerint fel kell hagyni az orosz olaj vásárlásával, és Kínára 50-100 százalékos vámot kell kivetni, amelyeket a háború után visszavonnának, mert mint írta: 

Kína erős ellenőrzéssel, sőt befolyással bír Oroszország felett, és ezek az erős vámok megtörik ezt a szorítást.

„Ha a NATO azt teszi, amit mondok, a háború gyorsan véget ér, és ez az összes élet megmenekül!” – tette hozzá az amerikai elnök, és megjegyezte, különben csak az ő és az Egyesült Államok idejét, pénzét és energiáját pazarolják.

Donald Trump már korábban is hangsúlyozta, hogy célja az öldöklés megállítása. Augusztusban, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt, kijelentette

Hetente öt-hétezer embert veszítenek abban a nevetséges háborúban, amelynek soha nem lett volna szabad kitörnie. Ha normális elnökünk lett volna – nem is nagyszerű, csak normális –, akkor ez nem történt volna meg.

Emellett Zelenszkij követeléseire is visszafogottan reagált, szerinte Ukrajnának le kell mondania mind a Krím félszigetről, mind a NATO-tagságról.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

