Donald Trump megosztotta, miről beszélt Károly királlyal

Az amerikai elnök tegnap hazaérkezett Nagy-Britanniából, ahol második hivatalos látogatásán járt. Donald Trump a Fox News számára adott interjújában megosztott néhány részletet arról, miről beszélgetett III. Károly brit királlyal. Természetesen a témák között előkerült az ukrán háború kérdése is – írja a Reuters.

Donald Trump (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Trump az interjúban hangsúlyozta, még hercegként ismerte meg Károlyt, akit egy elragadó embernek írt le, akit népe is szeret. A köztük zajló beszélgetés részleteiről Trump elárulta: a gazdasági kapcsolatok mellett természetesen előkerült az orosz–ukrán háború kérdése is.