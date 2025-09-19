Donald TrumpVlagyimir PutyinZelenszkijorosz-ukrán háborúTrump

Donald Trump megosztotta, miről beszélt Károly királlyal

Az amerikai elnök tegnap befejezte hivatalos látogatását Nagy-Britanniában. Egy friss interjúban Donald Trump megosztott néhány dolgot arról, miről beszélgettek III. Károly királlyal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 8:29
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az amerikai elnök tegnap hazaérkezett Nagy-Britanniából, ahol második hivatalos látogatásán járt. Donald Trump a Fox News számára adott interjújában megosztott néhány részletet arról, miről beszélgetett III. Károly brit királlyal. Természetesen a témák között előkerült az ukrán háború kérdése is – írja a Reuters

Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Donald Trump (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Trump az interjúban hangsúlyozta, még hercegként ismerte meg Károlyt, akit egy elragadó embernek írt le, akit népe is szeret. A köztük zajló beszélgetés részleteiről Trump elárulta: a gazdasági kapcsolatok mellett természetesen előkerült az orosz–ukrán háború kérdése is. 

Ennek kapcsán az elnököt elárulta: roppant módon csalódott Vlagyimir Putyin orosz elnökben. 

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy számtalan konfliktust rendezett eddig a világban azonban az ukrán háború lezárása nehezebbnek bizonyul, mint azt gondolta, annak ellenére, hogy jó viszonyt ápol az orosz elnökkel.

A Volodimir Zelneszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin közötti kapcsolat borzalmas. Nem akarok erősebb szavakat használni, de határozottan nem kedvelik egymást

– fogalmazott az elnök. 

Trump azonban továbbra is úgy látja, hogy a konfliktusnak van lezárása. Az amerikai elnök szerint ennek az egyik kulcsa az orosz olaj lehet, amely kapcsán hangsúlyozta, hogy Európának és a NATO-országoknak fel kell hagyniuk a vásárlással. Ha ugyanis lemegy az olaj ára és Oroszország nem tudja értékesíteni azt, akkor tárgyalóasztalhoz kényszerül. 

A háború veszteségei már így is milliósak, hiszen hetente halnak meg orosz és ukrán katonák a fronton. Ennek a háborúnak véget kell érnie

– emelte ki Trump. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

