Itt törhet ki a háború a Nyugat és Oroszország között

Vlagyimir Barbin koppenhágai orosz nagykövet szerint ami Dániában történik, arra a hidegháborúban sem volt példa. A dán kormány nemrég arról döntött, hogy Bornholm szigetén katonákat állomásoztatnak, ami akár a háború előszele is lehet az orosz diplomata szerint.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 8:09
Fotó: CLAUS BECH Forrás: Ritzau Scanpix
Koppenhága a közelmúltban úgy döntött, hogy fegyveres erőinek állandó egységeit, akár egy ezrednyit is, valamint egy mobil szárazföldi hajóelhárító rakétarendszert állomásoztat Bornholmon. A háborús fenyegetés azonban nem marad észrevétlen az oroszok számára sem – fogalmazott a Life cikke szerint Vlagyimir Barbin koppenhágai orosz nagykövet.

A háborús készülődés nem marad észrevétlen az orosz diplomata szerint
A háborús készülődés nem marad észrevétlen az orosz diplomata szerint (Fotó: Ritzau Scanpix/Claus Bech)

A diplomata szerint a Dániához tartozó kicsi sziget még a hidegháború alatt sem militarizálódott, azonban most változik a helyzet. 

Dánia ilyen ellenséges tevékenysége természetesen nem marad észrevétlen országunk számára 

– fogalmazott Barbin.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Barbin korábban összetűzésbe kerültek miután Dánia nagy hatótávolságú rakétákat vásárolt. Frederiksen úgy véli, Moszkva megpróbálja megfélemlíteni a NATO-t és az európai országokat azzal, hogy megakadályozza őket határaik védelmében.

Borítókép: Vlagyimir Barbin koppenhágai orosz nagykövet (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
