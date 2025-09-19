Itt törhet ki a háború a Nyugat és Oroszország között

Koppenhága a közelmúltban úgy döntött, hogy fegyveres erőinek állandó egységeit, akár egy ezrednyit is, valamint egy mobil szárazföldi hajóelhárító rakétarendszert állomásoztat Bornholmon. A háborús fenyegetés azonban nem marad észrevétlen az oroszok számára sem – fogalmazott a Life cikke szerint Vlagyimir Barbin koppenhágai orosz nagykövet.

A háborús készülődés nem marad észrevétlen az orosz diplomata szerint (Fotó: Ritzau Scanpix/Claus Bech)

A diplomata szerint a Dániához tartozó kicsi sziget még a hidegháború alatt sem militarizálódott, azonban most változik a helyzet.

Dánia ilyen ellenséges tevékenysége természetesen nem marad észrevétlen országunk számára

– fogalmazott Barbin.