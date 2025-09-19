Az uniós ország már a világháborúra készül, az óvóhelyeket ellenőrzik

Lengyelországban szintet lépett a háborús készültség. A hatóságok széles körben vizsgálják az óvóhelyeket és a védelmi célokra is alkalmas létesítményeket – írja az Origo.

Már az óvóhelyeket ellenőrzik (Fotó: NurPhoto/Weronika Kowalska)

A hatóságok azután kezdték meg az ellenőrzéseket, hogy szeptember 10-én hajnalban több, Oroszországból származó drón sértette meg az ország légterét. A hivatalos lengyel kommunikáció szerint provokációról van szó, Oroszország azonban tagadja ezeket a vádakat.

Az állami tűzoltóság a helyi építési felügyelőkkel együttműködve már több mint kétezer ellenőrzést végzett, és több mint ezer létesítményt minősítettek vészhelyzet esetén használhatónak.

Az ellenőrzések a 2025–2026-os lakosságvédelmi és polgári védelmi program (OLiOC) részét képezik, amely 1,4 milliárd dollárt különít el a meglévő menedékhelyek korszerűsítésére, újak építésére és a riasztórendszerek fejlesztésére.