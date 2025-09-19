Lengyelországorosz drónokbunkerorosz-ukrán háború

Az uniós ország már a világháborúra készül, az óvóhelyeket ellenőrzik

Lengyelországban komoly ellenőrzésbe kezdetek. Széles körben vizsgálják a védelmi célokra is alkalmas óvóhelyeket és pincéket a lengyel hatóságok, nem függetlenül az orosz drónok berepülésétől.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 7:42
Fotó: WERONIKA KOWALSKA Forrás: NurPhoto
Lengyelországban szintet lépett a háborús készültség. A hatóságok széles körben vizsgálják az óvóhelyeket és a védelmi célokra is alkalmas létesítményeket – írja az Origo

Már az óvóhelyeket ellenőrzik
Már az óvóhelyeket ellenőrzik (Fotó: NurPhoto/Weronika Kowalska)

A hatóságok azután kezdték meg az ellenőrzéseket, hogy szeptember 10-én hajnalban több, Oroszországból származó drón sértette meg az ország légterét. A hivatalos lengyel kommunikáció szerint provokációról van szó, Oroszország azonban tagadja ezeket a vádakat. 

Az állami tűzoltóság a helyi építési felügyelőkkel együttműködve már több mint kétezer ellenőrzést végzett, és több mint ezer létesítményt minősítettek vészhelyzet esetén használhatónak.

Az ellenőrzések a 2025–2026-os lakosságvédelmi és polgári védelmi program (OLiOC) részét képezik, amely 1,4 milliárd dollárt különít el a meglévő menedékhelyek korszerűsítésére, újak építésére és a riasztórendszerek fejlesztésére.

A keleti régiók a programban különösen hangsúlyos szerepet kapnak. 

Az új jogszabály értelmében a helyi hatóságoknak azonosítaniuk kell a lehetséges védelmi célokra is alkalmas épületeket, beleértve az alagsorokat és az újonnan épült épületek pincéit. A tulajdonosok azonban cserébe akár az átalakítások költségeinek a száz százalékát is visszakaphatják. 

Borítókép: Egy lengyel bunker Varsó alatt (Fotó: AFP)

