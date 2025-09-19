DániaUkrajnaOrbán Viktor

Ébredezik Európa: Ukrajna uniós csatlakozása katasztrófa lenne

Már a dán szakemberek is a veszélyre figyelmeztetnek. Egy friss elemzés szerint Ukrajna felvétele az Európai Unióba súlyos következményekkel járhat a blokk stabilitására nézve.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 21:00
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ukrajna esetleges Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló vita az utóbbi években felerősödött. Két dán professzor szerint Ukrajna csatlakozásának következményei katasztrofálisak lehetnek az unió számára – írja a European Conservative

Ukrajna csatlakozása katasztrófa lenne
Ukrajna csatlakozása katasztrófa lenne 
(Fotó: JONAS ROOSENS / ANP MAG)

Morten Heiberg, a Koppenhágai Egyetem spanyol történelem és nemzetközi kapcsolatok professzora és szakértője, valamint Rasmus Mariager, az egyetem kortárs történelem professzora az Altingetben megjelent véleménycikkükben azt állítják, hogy az EU veszélyes irányba tart.

Heiberg és Mariager Ukrajna csatlakozásának a kérdését a „többdimenziós európai válságnak” nevezett tágabb kontextusba helyezik. A cikkben egyúttal hangsúlyozzák, hogy Dánia, akárcsak Európa többi része, sürgető kérdésekkel néz szembe a változó világrendben elfoglalt helyével kapcsolatban.

A két szerző egyúttal kritizálta a bővítési retorika mögött meghúzódó gyakorlati megfontolások hiányát. 

A dán politikusok most újra és újra azt állítják, hogy Ukrajnának csatlakoznia kellene az EU-hoz, és ez érthető, mert az ország szörnyű helyzetben van. De senki sem tud értelmes módot javasolni arra, hogy ez hogyan történjen 

– mondják, figyelmeztetve, hogy „a legrosszabb esetben a tagság az EU intézményeinek összeomlásához vezetne.”

Erre egyébként már Orbán Viktor magyar miniszterelnök is többször emlékeztetett , aki következetesen óva intett Ukrajna csatlakozásától, mondván, hogy az „állandó és ellenőrizhetetlen teherré” válna a tagállamok számára. 

A Kossuth Rádióban nyilatkozva a miniszterelnök bírálta az Európai Bizottság költségvetési tervezetét, amiért hiányzik belőle a koherens jövőkép, rámutatva, hogy a javasolt költségvetés közel egyharmadát az adósságtörlesztés és az Ukrajnának nyújtott segélyek emésztenék fel. 

Ezért van mindenki felháborodva 

– jegyezte meg.

Orbán Viktor szerint a kérdés túlmutat a gazdaságon. Figyelmeztetett, hogy „ha egyszer bekerülnek… Ukrajna problémái az EU problémáivá válnak – évtizedekre”.

A dán professzorok és Orbán Viktor egy központi dologban egyetértenek: Ukrajna EU-tagsága távolról sem a szolidaritás szimbóluma, hanem destabilizáló erő lehet.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu