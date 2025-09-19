Ébredezik Európa: Ukrajna uniós csatlakozása katasztrófa lenne

Heiberg és Mariager Ukrajna csatlakozásának a kérdését a „többdimenziós európai válságnak” nevezett tágabb kontextusba helyezik. A cikkben egyúttal hangsúlyozzák, hogy Dánia, akárcsak Európa többi része, sürgető kérdésekkel néz szembe a változó világrendben elfoglalt helyével kapcsolatban.

A két szerző egyúttal kritizálta a bővítési retorika mögött meghúzódó gyakorlati megfontolások hiányát.

A dán politikusok most újra és újra azt állítják, hogy Ukrajnának csatlakoznia kellene az EU-hoz, és ez érthető, mert az ország szörnyű helyzetben van. De senki sem tud értelmes módot javasolni arra, hogy ez hogyan történjen

– mondják, figyelmeztetve, hogy „a legrosszabb esetben a tagság az EU intézményeinek összeomlásához vezetne.”

Erre egyébként már Orbán Viktor magyar miniszterelnök is többször emlékeztetett , aki következetesen óva intett Ukrajna csatlakozásától, mondván, hogy az „állandó és ellenőrizhetetlen teherré” válna a tagállamok számára.

A Kossuth Rádióban nyilatkozva a miniszterelnök bírálta az Európai Bizottság költségvetési tervezetét, amiért hiányzik belőle a koherens jövőkép, rámutatva, hogy a javasolt költségvetés közel egyharmadát az adósságtörlesztés és az Ukrajnának nyújtott segélyek emésztenék fel.

Ezért van mindenki felháborodva

– jegyezte meg.

Orbán Viktor szerint a kérdés túlmutat a gazdaságon. Figyelmeztetett, hogy „ha egyszer bekerülnek… Ukrajna problémái az EU problémáivá válnak – évtizedekre”.

A dán professzorok és Orbán Viktor egy központi dologban egyetértenek: Ukrajna EU-tagsága távolról sem a szolidaritás szimbóluma, hanem destabilizáló erő lehet.