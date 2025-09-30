Az ellenzék bevándorlásellenes fordulatot sürget Spanyolországban

Ennek központi eleme az illegális határátlépések megfékezése, valamint az, hogy a bevándorlók csak érvényes munkaszerződéssel kaphatnak tartózkodási engedélyt, írja a Junge Freiheit.

„Spanyolországba nem lehet azért érkezni, hogy valaki segélyekből éljen” – hangsúlyozta Feijóo.

A konzervatív politikus Formenterán, a Baleár-szigetek egyik legkisebb tagján találkozott a rendőri szakszervezetek és a Guardia Civil képviselőivel, ahol a szigetcsoportot érintő válsághelyzetet elemezték. A hivatalos adatok szerint míg 2017-ben kevesebb mint ezer migráns ért partot a turizmusból élő térségben, addig ma már évente több mint 5500 ember kér menedéket, főként Algériából, Tunéziából és Líbiából érkezve.

Feijóo kiemelte: minden országnak joga van ahhoz, hogy maga dönthesse el, „ki, hogyan és milyen céllal lép be a területére”. Ugyanakkor világossá tette, hogy a beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a spanyol társadalmi és kulturális normák tiszteletben tartása.

A spanyol identitás nem puszta címke: közös nyelvi, társadalmi és kulturális kötelékek alkotják. Aki ide érkezik, annak tiszteletben kell tartania a szabadság, a tolerancia és a pluralizmus európai értékeit

– hangsúlyozta.

A Néppárt elnöke hozzátette: aki munkával és hozzájárulással érkezik, azt szívesen látják, de a bűnelkövetőkkel szemben zéró tolerancia lesz érvényben.