Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

ellenzékSanchezfordulatmigrációSpanyolországVox

Az ellenzék bevándorlásellenes fordulatot sürget Spanyolországban

A spanyol közvéleményben egyre nagyobb hangsúlyt kap a migráció kérdése, a Baleár-szigeteken az illegális migráció mértéke az elmúlt években megháromszorozódott, sőt az adatok szerint az utóbbi időben ötszörösére nőtt. Az ellenzéki konzervatív Néppárt (PP) vezetője szerint a szocialista kormányzat politikája megbukott, és gyökeres változásra van szükség.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 09. 30. 14:58
Az utcán alvó afrikai migránsok Palma de Mallorcán, 2025. augusztus 24-én Fotó: Jaime Reina Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A modell, amely szerint minden ember jó, megbukott – fogalmazott Alberto Núnez Feijóo. A pártelnök bejelentette: amennyiben a PP 2027-ben visszaszerzi a hatalmat, átfogó és szigorú bevándorlási tervet vezetnek be.

ellenzék
Alberto Nunez Feijoo, a Partido Popular (PP) vezetője beszédet mond a spanyol parlament madridi plenáris ülésén (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Ennek központi eleme az illegális határátlépések megfékezése, valamint az, hogy a bevándorlók csak érvényes munkaszerződéssel kaphatnak tartózkodási engedélyt, írja a Junge Freiheit.

„Spanyolországba nem lehet azért érkezni, hogy valaki segélyekből éljen” – hangsúlyozta Feijóo.

A konzervatív politikus Formenterán, a Baleár-szigetek egyik legkisebb tagján találkozott a rendőri szakszervezetek és a Guardia Civil képviselőivel, ahol a szigetcsoportot érintő válsághelyzetet elemezték. A hivatalos adatok szerint míg 2017-ben kevesebb mint ezer migráns ért partot a turizmusból élő térségben, addig ma már évente több mint 5500 ember kér menedéket, főként Algériából, Tunéziából és Líbiából érkezve.

Feijóo kiemelte: minden országnak joga van ahhoz, hogy maga dönthesse el, „ki, hogyan és milyen céllal lép be a területére”. Ugyanakkor világossá tette, hogy a beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a spanyol társadalmi és kulturális normák tiszteletben tartása.

A spanyol identitás nem puszta címke: közös nyelvi, társadalmi és kulturális kötelékek alkotják. Aki ide érkezik, annak tiszteletben kell tartania a szabadság, a tolerancia és a pluralizmus európai értékeit

– hangsúlyozta.

A Néppárt elnöke hozzátette: aki munkával és hozzájárulással érkezik, azt szívesen látják, de a bűnelkövetőkkel szemben zéró tolerancia lesz érvényben.

Erősödik a Vox

A szocialista kormányzat eközben egyre mélyebb válságban van. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Néppárt 34,6 százalékon áll, jócskán megelőzve Pedro Sánchez miniszterelnök szocialista pártját (PSOE), amely mindössze 26,9 százalékra számíthat.

MADRID, SPAIN - JUNE 18: President of Vox Party Santiago Abascal delivers a speech during 'Questions to the Government' session at the Spanish Parliament's General Assembly in Madrid, Spain on June 18, 2025. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Santiago Abascal, a Vox párt elnöke beszédet mond a spanyol parlamentben (Fotó: Anadou/AFP/Burak Akbulut)

A radikális baloldali Sumar támogatottsága 5,8 százalékra zuhant, míg a jobboldali Vox 16 százalékon áll. Egy esetleges PP–Vox szövetség így jelenleg abszolút többséget élvezne.

Borítókép: Az utcán alvó afrikai migránsok Palma de Mallorcán, 2025. augusztus 24-én (Fotó: AFP/Jaime Reina) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu