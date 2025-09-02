Elon Musk elmondta, ki hozhat megoldást Németországban

Elon Musk posztja újraélezte a vitát

Kölnben hat párt – a CDU, az SPD, a Zöldek, a FDP, a Linke és a Volt – aláírt egy „fair kampányról” szóló egyezséget, amely szerint nem beszélnek negatívan a migránsokról és menekültekről.

A kezdeményezés célja a szervezők szerint az volt, hogy ne keltsenek hangulatot a migránsok kárára, és a megállapodás szó szerint kimondja, hogy a migránsokat és a menekülteket nem lehet felelőssé tenni a társadalmi problémákért, például a munkanélküliségért vagy a közbiztonság romlásáért.

Az AfD-t kihagyták az egyezményből, így ők lettek az egyetlen párt, amely nyíltan beszélhet a migráció negatív következményeiről. Werner Patzelt politológus ezt így értékelte a Bild kérdésére:

Taktikai ostobaság, ha kizárják a kényes témákat – ezzel átengedik azokat az AfD-nek, és gyengítik a nyílt vitát.

A korlátozásokat és a kialakult helyzetet Elon Musk is kommentálta az X-en. A bejegyzésében egyértelmű állásfoglalást tett:

Csak az AfD mentheti meg Németországot!

Ez nem az első eset, hogy Musk nyíltan az AfD mellé áll: korábban már részt vett egy kampányeseményükön videón keresztül, és beszélgetett Alice Weidel pártvezetővel is. Mostani posztja megerősíti azt a képet, miszerint az AfD maradt az egyetlen párt, amely a migrációs kérdésekről nyíltan beszélhet – különösen a Ruhr-vidéken, ahol az AfD már korábban is erős eredményeket ért el.