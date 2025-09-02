A migrációs kérdések elhallgatására tett kísérlet miatt Elon Musk is felszólalt a németországi választási kampány kapcsán. A techmilliárdos szerint csak az AfD mentheti meg Németországot, miután Kölnben hat párt úgy döntött, nem mondanak negatívumokat a migrációról – miközben az AfD-t ki sem hívták az egyeztetésre.
Elon Musk elmondta, ki hozhat megoldást Németországban
Egy kölni önkormányzati kampány ritkán kelti fel a világ figyelmét. Most azonban Elon Musk is megszólalt az ügyben, miután hat párt öncenzúrát vállalt a migrációs kérdésekben, és ezzel az AfD-t hagyták egyedüliként szabadon beszélni a kényes témákról.
Elon Musk posztja újraélezte a vitát
Kölnben hat párt – a CDU, az SPD, a Zöldek, a FDP, a Linke és a Volt – aláírt egy „fair kampányról” szóló egyezséget, amely szerint nem beszélnek negatívan a migránsokról és menekültekről.
A kezdeményezés célja a szervezők szerint az volt, hogy ne keltsenek hangulatot a migránsok kárára, és a megállapodás szó szerint kimondja, hogy a migránsokat és a menekülteket nem lehet felelőssé tenni a társadalmi problémákért, például a munkanélküliségért vagy a közbiztonság romlásáért.
Az AfD-t kihagyták az egyezményből, így ők lettek az egyetlen párt, amely nyíltan beszélhet a migráció negatív következményeiről. Werner Patzelt politológus ezt így értékelte a Bild kérdésére:
Taktikai ostobaság, ha kizárják a kényes témákat – ezzel átengedik azokat az AfD-nek, és gyengítik a nyílt vitát.
A korlátozásokat és a kialakult helyzetet Elon Musk is kommentálta az X-en. A bejegyzésében egyértelmű állásfoglalást tett:
Csak az AfD mentheti meg Németországot!
Ez nem az első eset, hogy Musk nyíltan az AfD mellé áll: korábban már részt vett egy kampányeseményükön videón keresztül, és beszélgetett Alice Weidel pártvezetővel is. Mostani posztja megerősíti azt a képet, miszerint az AfD maradt az egyetlen párt, amely a migrációs kérdésekről nyíltan beszélhet – különösen a Ruhr-vidéken, ahol az AfD már korábban is erős eredményeket ért el.
A választási kampány a korlátozásokról szól
Miközben a többi párt a saját vállalásai csapdájába került, az AfD mozgástere nőtt. Ráadásul a CDU-t máris támadás érte: annak ellenére, hogy aláírták a megállapodást, mégis kritizálták egy 500 fős befogadóállomás tervét. A menekültügyi tanács szerint ez „durva megsértése” az egyezségnek, míg Köln CDU-elnöke, Serap Güler visszautasította a bírálatokat, mondván:
Nem keltünk hangulatot a menekültek ellen, de ezt a léptéket hibásnak tartjuk.
Szeptember 14-én tartják az önkormányzati választást, amelynek kimenetele akár országos jelentőségű is lehet.
Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)
