Nawrocki: Lengyelország jóvátételt követel Németországtól

Szeptember 1-jén, a második világháború kitörésének 86. évfordulóján a gdański Westerplatténál megemlékezést tartottak. A hagyományoknak megfelelően a megemlékezés hajnali 4.45-kor, a háború első lövéseinek pillanatában kezdődött, a légvédelmi szirénák megszólalásával. A résztvevők közösen elénekelték a lengyel himnuszt, felvonták a nemzeti lobogót, majd meggyújtották a Béke gyertyáját – számol be róla az RMF24.

Lengyelország, 2025. szeptember 1. – Karol Nawrocki lengyel elnök a megemlékezésen (Fotó: ARTUR WIDAK/ANADOLU)

Az ünnepségen jelen volt Karol Nawrocki államfő mellett Donald Tusk miniszterelnök, Szymon Hołownia, a szejm elnöke, valamint Władysław Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes és védelmi miniszter. A vezetők virágot helyeztek el a lengyel katonai temetőben, és tisztelegtek a Westerplatte hőseinek emléke előtt.