Megtámadták Andrej Babist

Nawrocki: Lengyelország jóvátételt követel Németországtól

Hajnali 4.45-kor, a második világháború első lövéseinek időpontjában kezdődtek a megemlékezések Lengyelországban, a gdański Westerplatténál. Karol Nawrocki államfő beszédében kijelentette: Lengyelországnak rendeznie kell a Németországgal szembeni jóvátétel kérdését.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 16:45
Karol Nawrocki Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: ANADOLU
Szeptember 1-jén, a második világháború kitörésének 86. évfordulóján a gdański Westerplatténál megemlékezést tartottak. A hagyományoknak megfelelően a megemlékezés hajnali 4.45-kor, a háború első lövéseinek pillanatában kezdődött, a légvédelmi szirénák megszólalásával. A résztvevők közösen elénekelték a lengyel himnuszt, felvonták a nemzeti lobogót, majd meggyújtották a Béke gyertyáját – számol be róla az RMF24.

Lengyelország
Lengyelország, 2025. szeptember 1. – Karol Nawrocki lengyel elnök a megemlékezésen (Fotó: ARTUR WIDAK/ANADOLU)

Az ünnepségen jelen volt Karol Nawrocki államfő mellett Donald Tusk miniszterelnök, Szymon Hołownia, a szejm elnöke, valamint Władysław Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes és védelmi miniszter. A vezetők virágot helyeztek el a lengyel katonai temetőben, és tisztelegtek a Westerplatte hőseinek emléke előtt.

Beszédében Nawrocki hangsúlyozta: 

Ahhoz, hogy igazságon és jó kapcsolatokon alapuló partnerséget építsünk, meg kell oldanunk a német államtól járó jóvátétel kérdését, amelyet Lengyelország elnökeként egyértelműen követelek a közjó érdekében.

Mint fogalmazott, Lengyelországnak, mint NATO-frontállamnak, világos kapcsolatokra és igazságszolgáltatásra van szüksége Németországgal – de jóvátételre is.

Az elnök arról is beszélt, hogy bízik a kormány támogatásában: 

Hiszem, hogy a miniszterelnök és a lengyel kormány megerősíti az elnök hangját a nemzetközi színtéren, és nyugati szomszédainkkal együtt építjük fel biztonságos jövőnket.

Az ünnepség keretében Nawrocki tíz régészt Érdemkereszttel tüntetett ki a Westerplatte területén végzett munkájukért. Az ásatások során többek között egy lengyel tábori ágyú darabjai, korabeli könyvek és mindennapi tárgyak kerültek elő, de a szakértők szerint még legalább három westerplattei védő földi maradványai várnak megtalálásra és méltó újratemetésre.

Borítókép: Karol Nawrocki (Fotó: AFP)

