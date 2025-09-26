Liz Truss előtt bezárult az ajtó – Farage pártja nem kér a volt brit miniszterelnökből

„Nincs paktum, nincs alku. Nem vagyunk tory-light” – mondta korábban.

Nem véletlenül van szükség szigorú rostára: az elmúlt hónapokban több ismert konzervatív politikus is átállt Farage oldalára. Júliusban Jake Berry, Truss egykori pártelnöke csatlakozott, majd őt követte David Jones, Ross Thomson és Anne Marie Morris. Szeptemberben Nadine Dorries volt kulturális miniszter is átállt, majd a legnagyobb vihart az kavarta, amikor Danny Kruger, a regnáló kormány egyik képviselője is belépett a Reformba.

Liz Truss egykori pártelnöke, Jake Berry júliusban csatlakozott Nigel Farage pártjához (Fotó: Anadolu/AFP/ Wiktor Szymanowicz)

Truss szóvivője végül egyértelművé tette: a volt miniszterelnök nem fontolgatja az átállást.

A Reform UK pedig hivatalosan közölte: „Liz Truss nem fog csatlakozni a párthoz.”

Nigel Farage feszesen tartja a gyeplőt. A Reform állítólag létrehozott egy különálló disszidens egységet a Munkáspárt és a Konzervatív Párt politikusainak átvilágítására, akik „menteni akarják a bőrüket”, miközben Nigel Farage pártja magasan vezeti a közvélemény-kutatásokat.