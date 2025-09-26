A volt kormányfő beszédében kemény szavakkal bírálta a brit politikai elitet. Szerinte az Egyesült Királyság egzisztenciális válságban van, ahol a hagyományos politikai pártok kudarcot vallottak, miközben az országot a globalista gépezet uralja.
Liz Truss előtt bezárult az ajtó – Farage pártja nem kér a volt brit miniszterelnökből
Az egyre népszerűbb Reform UK határozottan elutasította annak lehetőségét, hogy Liz Truss, az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke csatlakozzon a párthoz. Truss a CPAC konzervatív rendezvényén nyilatkozott – nem zárva ki egyértelműen, hogy egyszer Nigel Farage mellett folytatná politikai pályafutását.
Hangsúlyozta: népi felkelés bontakozik ki a brit közéletben, amelynek ő „az élvonalában” kíván állni, írja a GB News.
Amikor Rowan Dean, a Spectator Australia főszerkesztője közvetlenül rákérdezett, hogy csatlakozna-e Farage pártjához, Truss kerülte a határozott választ, majd egy ideges mosoly kíséretében inkább a „brit ellenforradalom szükségességéről” kezdett beszélni. Dean erre úgy reagált: „Én ezt igennek veszem.”
Farage mellé állnak a brit konzervatívok
Nigel Farage eközben továbbra is azt hangoztatja, hogy a Reform UK nem a Konzervatív Párt második kiadása.
„Nincs paktum, nincs alku. Nem vagyunk tory-light” – mondta korábban.
Nem véletlenül van szükség szigorú rostára: az elmúlt hónapokban több ismert konzervatív politikus is átállt Farage oldalára. Júliusban Jake Berry, Truss egykori pártelnöke csatlakozott, majd őt követte David Jones, Ross Thomson és Anne Marie Morris. Szeptemberben Nadine Dorries volt kulturális miniszter is átállt, majd a legnagyobb vihart az kavarta, amikor Danny Kruger, a regnáló kormány egyik képviselője is belépett a Reformba.
Truss szóvivője végül egyértelművé tette: a volt miniszterelnök nem fontolgatja az átállást.
A Reform UK pedig hivatalosan közölte: „Liz Truss nem fog csatlakozni a párthoz.”
Nigel Farage feszesen tartja a gyeplőt. A Reform állítólag létrehozott egy különálló disszidens egységet a Munkáspárt és a Konzervatív Párt politikusainak átvilágítására, akik „menteni akarják a bőrüket”, miközben Nigel Farage pártja magasan vezeti a közvélemény-kutatásokat.
Borítókép: Liz Truss, Nagy-Britannia volt miniszterelnöke beszédet mond egy rendezvényen (Fotó: AFP/Justin Tallis)
