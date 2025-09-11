Fegyverekre nincs, luxusingatlanokra van pénz: így gyarapodnak az ukrán ezredesek családjai

Ezt követően a K-részlegnél kapott vezetői megbízatást a Krím félszigeti igazgatóságon, majd két évvel ezelőtt átkerült az SZBU Hmelnickij megyei központjához. Tavaly pedig már a hmelnickiji igazgatóság vezetője lett.

Az SZBU tisztjeinek vagyonnyilatkozatai nem nyilvánosak, vagyis a polgárok hivatalosan semmit sem tudhatnak a szolgálat alkalmazottainak és hozzátartozóinak anyagi helyzetéről. A titkosságot biztonsági okokkal magyarázzák.

Mindez azonban nem akadályozza meg Prokopenko ezredest abban, hogy meglehetősen nyílt közéleti életet éljen.

Jevgenyij Sulgat újságíró megtalálta az SZBU-ezredes anyósának kétszintes luxuslakásának tervrajzát is. Az ingatlan a ház legfelső emeletein található, négy hálószobával, tágas nappalival, három fürdőszobával és saját terasszal. Az átlagárak alapján a lakás értéke mintegy 360 ezer dollár lehetne, de jóval kedvezőbben jutott hozzá.

Az újságíró megkereste Olekszij Prokopenko ezredest is, hogy magyarázatot adjon családja vagyongyarapodására. A tiszt azonban elutasította a személyes találkozót, és írásban reagált: azt állította, már elvált a feleségétől. Ez ugyan igaz, de a válás csak idén nyáron történt, vagyis jóval azután, hogy az anyósa több százezer dollárért megvásárolta a luxusingatlanokat.