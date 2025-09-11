luxusingatlanUkrajnakorrupció

Fegyverekre nincs, luxusingatlanokra van pénz: így gyarapodnak az ukrán ezredesek családjai

Miközben sokan drónokra és felszerelésre gyűjtenek a fronton harcoló katonáknak, mások fényűző lakásokat vásárolnak a fővárosban. Nem befektetőkről, aktivistákról vagy üzletemberekről van szó, hanem egy SZBU-ezredes családtagjairól – tette közzé az X-en a Tűzfalcsoport Jevgenyij Sulgat, a Hromadske ukrán lap újságírója beszámolóját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 11:29
Újabb korrupciós esetet buktattak le Ukrajnában
Az ezredes karrierjével párhuzamosan a rokonok vagyona is látványosan gyarapodott, különösen azokban a városokban, ahol éppen új beosztást kapott. A család vagyonának ékköve egy kétszintes luxuslakás Kijev belvárosában – olvasható a bejegyzésben.

Luxusingatlanokkal gyarapodnak az ukrán ezredesek (X)
A posztban kiemelik: 

Olekszij Prokopenko ezredes pályája szorosan összefonódott az SZBU két legvitatottabb részlegével: a gazdasági kémelhárítással és a korrupcióellenes osztállyal. Mindkettőt éppen korrupciós botrányok miatt oszlatták fel 2021-ben.

A 41 éves Prokopenko 2006-ban kezdte pályafutását a kémelhárításnál, majd operatív tisztként dolgozott a gazdasági kémelhárítási osztályon. 2010-től vezető operatív tiszt lett a „K-osztályban”, amely a korrupció elleni küzdelemért felelt. Később vezetői posztokat is betöltött, sőt tanácsadóként is dolgozott ezen a részlegen – írták.

2018-ban Prokopenko ismét a gazdasági kémelhárításhoz került, ahol aktív tartalékos tisztként szolgált. Egy évvel később már az SZBU Odessza megyei igazgatóságának helyettes vezetőjeként dolgozott.

Ezt követően a K-részlegnél kapott vezetői megbízatást a Krím félszigeti igazgatóságon, majd két évvel ezelőtt átkerült az SZBU Hmelnickij megyei központjához. Tavaly pedig már a hmelnickiji igazgatóság vezetője lett.

Az SZBU tisztjeinek vagyonnyilatkozatai nem nyilvánosak, vagyis a polgárok hivatalosan semmit sem tudhatnak a szolgálat alkalmazottainak és hozzátartozóinak anyagi helyzetéről. A titkosságot biztonsági okokkal magyarázzák.

Mindez azonban nem akadályozza meg Prokopenko ezredest abban, hogy meglehetősen nyílt közéleti életet éljen. 

Jevgenyij Sulgat újságíró megtalálta az SZBU-ezredes anyósának kétszintes luxuslakásának tervrajzát is. Az ingatlan a ház legfelső emeletein található, négy hálószobával, tágas nappalival, három fürdőszobával és saját terasszal. Az átlagárak alapján a lakás értéke mintegy 360 ezer dollár lehetne, de jóval kedvezőbben jutott hozzá.

Az újságíró megkereste Olekszij Prokopenko ezredest is, hogy magyarázatot adjon családja vagyongyarapodására. A tiszt azonban elutasította a személyes találkozót, és írásban reagált: azt állította, már elvált a feleségétől. Ez ugyan igaz, de a válás csak idén nyáron történt, vagyis jóval azután, hogy az anyósa több százezer dollárért megvásárolta a luxusingatlanokat.

Borítókép: Újabb korrupciós esetet buktattak le Ukrajnában (Forrás: X)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

