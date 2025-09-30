Demokrata törvények döntik romba a fiatalkorúak jövőjét

A szervezett bűnözői csoportok ma már fiatalkorúakat bíznak meg olyan erőszakos cselekményekkel, amelyekben évekkel ezelőtt még nem vettek részt

– nyilatkozta Porcher.

A szakértő rámutatott, hogy korábban a bandák felnőtt tagokat küldtek a súlyosabb bűncselekmények végrehajtására, de az utóbbi években áttértek fiatalkorúak toborzására, bízva abban, hogy így enyhébb büntetésekkel számolhatnak.

Tegyük fel, hogy két banda háborúzik egymással. Az egyik ahelyett, hogy egy 21 év feletti embert küldene, inkább egy 14 évest bíz meg egy ilyen szörnyű támadással, tudva, hogy őt nem a törvény teljes szigorával büntetik meg

– magyarázta Porcher.

A statisztikák alátámasztják ezt a riasztó tendenciát. Eric Adams polgármester 2025-ös éves jelentése szerint 2025-ben 5623 fiatalkorút tartóztattak le súlyos bűncselekmények, például gyilkosság, nemi erőszak és testi sértés miatt, ami kilencszázalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Emellett a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények 18 év alatti áldozatainak száma 80 százalékkal emelkedett a törvény 2018-as bevezetése óta.

2024-ben az NYPD 486 fiatalkorút tartóztatott le lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt – ez a legmagasabb adat az elmúlt huszonöt évben.

A „Raise the Age” törvény bevezetése óta New Yorkban megnégyszereződött a fiatalkorúak által gyilkosságot elkövetők száma: 2017-ben nyolc, 2024-ben már 30 ilyen letartóztatást regisztrált az NYPD. Eric Adams polgármester elismerte a jogszabály negatív hatásait, és hangsúlyozta, hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetői és áldozatai is egyre fiatalabbak.