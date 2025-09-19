Franciaországban elszabadult a pokol: zavargások sodorják káoszba a fővárost + videó

Országszerte több mint egymillió résztvevőt és 181 letartóztatást jelentettek (Fotó: AFP)

A demonstrálók az állami szolgáltatások – köztük az ingyenes oktatás, az állami kórházak és a támogatott egészségügyi ellátás – eróziója ellen tiltakoznak, hangsúlyozva, hogy a megszorítások elsősorban az alacsony keresetű és középosztálybeli dolgozókat sújtják – írja az NBC News.

A sztrájkoló közlekedési dolgozók, ápolók és egyetemi hallgatók plakátokkal, fáklyákkal és blokádokkal fejezték ki elégedetlenségüket.

Párizsban a buszgarázsban tartott sztrájk során füstcsíkokat hagytak maguk után, és rövid ideig behatoltak a gazdasági minisztérium épületébe, ami jelentős zavart okozott a közlekedésben és az adminisztratív munkában. Laurent Nunez rendőrfőnök felszólította a tüntetés útvonalán lévő üzletek tulajdonosait, hogy zárják be boltjaikat és biztosítsák kirakataikat.