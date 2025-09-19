Ahogy arról lapunk is beszámolt, Franciaország országszerte jelentős zavargásokkal és összecsapásokkal szembesült csütörtökön, amikor százezrek vonultak utcára az új megszorító intézkedések ellen tiltakozva. A kezdetben békés demonstrációk Párizs utcáin erőszakos összetűzésekbe torkolltak a rendőrség és a tüntetők között, miközben az ország más részein is jelentős fennakadások voltak tapasztalhatók. Mint ismert, a francia elnök Sébastien Lecornut nevezte ki új miniszterelnökének, akinek a legnagyobb feladata a megszorításokat tartalmazó költségvetés elfogadtatása. A tiltakozások hátterében Macron elnök kormányának kudarcai és a vitatott megszorítási tervek állnak.
Franciaországban elszabadult a pokol: zavargások sodorják káoszba a fővárost + videó
Országszerte heves tüntetések bénítják meg a mindennapokat, amelyek célkeresztjében az új miniszterelnök, Sébastien Lecornu, valamint Emmanuel Macron elnök politikája áll. A franciaországi tiltakozások hátterében a közszolgáltatások folyamatos leépítése, a megszorító költségvetés és a társadalmi egyenlőtlenségek állnak. A fővárosban a metró leállása, valamint a rendőrséggel való összecsapások okoztak káoszt, jelentősen megnehezítve a párizsiak életét. A hatóságok könnygázzal és páncélos járművekkel próbálták feloszlatni a tömeget, miközben több útlezárást is fel kellett oldani, hogy a mindennapi közlekedés egyáltalán biztosítható legyen. Országszerte több mint egymillió résztvevőt és 181 letartóztatást jelentettek.
Franciaországban elszabadult a pokol
A francia fővárosban a tüntetések a délutáni órákban váltak feszültté, amikor fekete ruhás egyének egy csoportja megtámadta a rendfenntartó erőket. A Boulevard Voltaire környékén, Párizs 11. kerületében a több tízezres tömegből kiváló néhány tucat személy tárgyakat dobált a rendőrökre, véletlenül más tüntetőket és újságírókat is eltalálva. Párizsban a több ezer másik tüntetővel együtt vonuló kórházi ápolónő, Aya Touré pontosan megfogalmazta azoknak a hangulatát, akik csütörtökön Franciaország-szerte az utcára vonultak Emmanuel Macron elnök kormánya ellen.
Elegünk van. Tényleg, tényleg elegünk van. Azoknak, akik kormányoznak minket, fogalmuk sincs a való élet problémáiról. Mi fizetjük meg az árát
– mondta.
A demonstrálók az állami szolgáltatások – köztük az ingyenes oktatás, az állami kórházak és a támogatott egészségügyi ellátás – eróziója ellen tiltakoznak, hangsúlyozva, hogy a megszorítások elsősorban az alacsony keresetű és középosztálybeli dolgozókat sújtják – írja az NBC News.
A sztrájkoló közlekedési dolgozók, ápolók és egyetemi hallgatók plakátokkal, fáklyákkal és blokádokkal fejezték ki elégedetlenségüket.
Párizsban a buszgarázsban tartott sztrájk során füstcsíkokat hagytak maguk után, és rövid ideig behatoltak a gazdasági minisztérium épületébe, ami jelentős zavart okozott a közlekedésben és az adminisztratív munkában. Laurent Nunez rendőrfőnök felszólította a tüntetés útvonalán lévő üzletek tulajdonosait, hogy zárják be boltjaikat és biztosítsák kirakataikat.
Az utcai tiltakozások részben a „Block Everything” kampány előzményére épültek, amely az interneten szerveződött a költségvetési megszorítások elleni fellépésként.
Az országos demonstrációkon több mint egymillió ember vett részt, míg a rendőrség 55 ezer főre tette a párizsi részvételt, országszerte pedig 181 letartóztatást jelentettek.
A zavargások hatására a közlekedés, a kórházi ellátás és az oktatás több ponton működési zavarokat szenvedett el, jelentősen lassítva a mindennapi életet.
A tüntetők panasza szerint a gazdagok és nagyvállalatok túlságosan meggazdagodtak, miközben az átlagembereknek kell viselniük a gazdasági problémák terhét.
Az ápolók és közszolgálati dolgozók a megnövekedett munkaterhekről, az elmaradt béremelésekről és az ágyak, felszerelések hiányáról számoltak be, ami további feszültséget generált.
Számos városban, így Nantes-ban, Rennes-ben és Lyonban is könnygáz és rendőri fellépés mellett zajlottak összecsapások, ami a helyi lakosok életét is megnehezítette.
A kormány kisebb szimbolikus intézkedésekkel próbálta csillapítani a tiltakozásokat, például a volt kormánytagok élethosszig tartó juttatásainak csökkentésével és a két ünnepnap eltörlésére vonatkozó javaslat visszavonásával. Ezek azonban nem csillapították a feszültséget, és a tüntetők szerint továbbra is a munkavállalók fizetik meg az államháztartás hiányát.
A párizsi metró üzemeltetője szerint a csúcsforgalmi időszakban kevesebb zavar volt, mint várták, de azon kívül a forgalom nagyrészt leállt, kivéve három vezető nélküli automatizált vonalat. A francia nemzeti vasúttársaság szerint jelenleg is fennakadás tapasztalható a Franciaországból Európába tartó gyorsvonatokon, de a legtöbb járat közlekedni fog.
Minden alkalommal, amikor tüntetés van, úgy érzem, hogy a mindennapi életet túszul ejtették. Lecornu – még csak most kezdte, de ha ez az ő elképzelése a stabilitásról, akkor még hosszú út áll előtte
– mondta Nathalie Laurent irodai dolgozó, aki reggel a párizsi metró zavaraival küzdött.
Sébastien Lecornu, az új miniszterelnök, gyorsan visszavonta a két munkaszüneti nap eltörlésére vonatkozó legvitatottabb javaslatot, ám a kormány többi tervezett intézkedését változatlanul fenntartja. Ezek közé tartozik a munkanélküli-segélyek átszervezése, a nyugdíjak inflációtól való leválasztása és az egészségügyi önrész emelése.
Borítókép: Rendőrök a franciaországi tüntetésen (Fotó: AFP)
