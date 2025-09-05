George Simion diplomáciai botrányt okozott Lengyelországban: Orbánt „Európa vezetőjének” nevezte, Tuskot támadta

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke diplomáciai botrányt okozott Lengyelországban a 34. Karpaczi Gazdasági Fórumon, amikor Orbán Viktort nyilvánosan „a keresztény civilizáció és egész Európa vezetőjének” nevezte. A kijelentés komoly visszhangot keltett a nemzetközi közönségben, és sokan alárendeltségként értékelték a magyar miniszterelnök iránti gesztust – írja az adevărul.ro.

George Simion, az AUR elnöke (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)

Simion a fórumon hangsúlyozta, hogy Orbán a magyar nép vezetője mellett az európai értékeket is képviseli, külön kiemelve a család és a biztonságos környezet megőrzésére tett erőfeszítéseit.

Fontos, hogy szomszédaink, a magyarok jó irányt mutatnak a kontinensünk számára

– fogalmazott.