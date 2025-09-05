Rendkívüli

Meghalt Kásler Miklós

George SimionLengyelországAUREurópaOrbán Viktor

George Simion diplomáciai botrányt okozott Lengyelországban: Orbánt „Európa vezetőjének” nevezte, Tuskot támadta

A román AUR vezetője, George Simion a Karpaczi Gazdasági Fórumon komoly diplomáciai feszültséget keltett, amikor Orbán Viktort „Európa vezetőjeként” méltatta, miközben a lengyel miniszterelnököt, Donald Tuskot „Berlin bábjának” nevezte. Simion emellett keményen bírálta a zöld megállapodást és a román kormány energetikai döntéseit is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 17:41
George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke diplomáciai botrányt okozott Lengyelországban a 34. Karpaczi Gazdasági Fórumon, amikor Orbán Viktort nyilvánosan „a keresztény civilizáció és egész Európa vezetőjének” nevezte. A kijelentés komoly visszhangot keltett a nemzetközi közönségben, és sokan alárendeltségként értékelték a magyar miniszterelnök iránti gesztust – írja az adevărul.ro.

George Simion
George Simion, az AUR elnöke (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)

Simion a fórumon hangsúlyozta, hogy Orbán a magyar nép vezetője mellett az európai értékeket is képviseli, külön kiemelve a család és a biztonságos környezet megőrzésére tett erőfeszítéseit. 

Fontos, hogy szomszédaink, a magyarok jó irányt mutatnak a kontinensünk számára

 – fogalmazott. 

A román politikus ugyanabban a panelbeszélgetésben élesen bírálta a lengyel miniszterelnököt, Donald Tuskot, akit „globális agenda kiszolgálónak” és „Berlin és Ursula von der Leyen bábjának” nevezett. Simion szerint Tusk politikája aláássa a nemzeti szuverenitást, és a zöld átállás romániai végrehajtása csak fokozza az energiaárak növekedését.

A fórumon Simion azt mondta, hogy a zöld megállapodás egy megtévesztés. A román AUR-elnök szerint az energiafüggetlenség csak a fosszilis energiahordozók és az atomenergia kombinációjával biztosítható, és figyelmeztetett: a környezet védelme nem mehet a jövő generációk és a civilizáció rovására.

Borítókép: George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

