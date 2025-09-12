Egyre fenyegetőbb a háború árnyéka

Lengyelországorosz nagykövetdróntámadás

A német külügyminisztérium bekérette a berlini orosz nagykövetet, miután orosz drónok megsértették a lengyel légteret. A háború fenyegetése mindennap jelen van Európában, amire – ahogy arról lapunk korábban beszámolt – Orbán Viktor is figyelmeztetett.

Wiedermann Béla
2025. 09. 12. 18:44
Orosz drónok zuhantak le Lengyelországban Forrás: AFP
A német külügyminisztérium pénteken bekérette a berlini orosz nagykövetet, miután keddről szerdára virradó éjjel pilóta nélküli repülőgépek hatoltak be Lengyelország területére, írja az MTI. A lengyel és a szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték, ezzel első ízben fordult elő a 2022-ben kirobbant ukrajnai háború kezdete óta, hogy a NATO légterében orosz harci eszközöket semmisítettek meg.

Lengyel házakat rongáltak meg orosz drónok, a roncsokat a rendőrség és a hadsereg vizsgálta. A NATO reagált, Berlin diplomáciai lépést tett, Orbán a háború közvetlenségére figyelmeztet.
(Fotó: AFP)

A német kormány a történteket szándékos provokációnak tekinti. A külügyminisztérium közleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök lépései „veszélyesek és elfogadhatatlanok”. Hangsúlyozták, hogy a NATO egységesen áll ki területének és biztonságának védelmében. Berlin az év végéig immár négy Eurofighter vadászgépet biztosít a lengyel légtér ellenőrzésére, a korábbi kettő helyett.

Nemcsak Németország reagált, Hollandiában, Franciaországban és Belgiumban is bekérették az orosz nagykövetet. 

Friedrich Merz német kancellár kiemelte: a drónok NATO-terület feletti átrepülése „nem lehetett a véletlen műve”. Hozzátette, osztja Donald Tusk lengyel miniszterelnök véleményét, miszerint „az orosz kormány állítása, hogy mindez pusztán véletlen vagy figyelmetlenség következménye volt, nem hiteles”. Merz arra is figyelmeztetett, hogy a drónok bevetése új szakaszt jelez az orosz támadásokban, amelyek súlyos fenyegetést jelentenek Európa békéjére.

Orbán Viktor korábban a háború közvetlen veszélyéről beszélt

Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjújában közvetlennek nevezte a háborús fenyegetettséget. 

Néha beesik a baj, s akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a Lengyelországot ért dróntámadás jól mutatja, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország távolságot tart, ez nem a magyarok háborúja, ugyanakkor szomszédos azzal az országgal, ahol a konfliktus zajlik, ami állandó és folyamatos veszélyt jelent. 

A háborús fenyegetettség közvetlen

– tette hozzá a kormányfő, aki szerint míg Magyarország nincs benne a háborúban, Lengyelország „nyakig benne van”.

A háború miatt fokozott a NATO keleti szárnyának kockázata

Lapunk szintén korábban ismertette, hogy a drónok többször is megsértették a lengyel légteret, amit követően a légvédelmet a legmagasabb készültségbe helyezték, a légierő vadászgépeket vetett be, a varsói repülőteret pedig lezárták. 

A lakosságot óvatosságra intették, és a katonai tisztviselők arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon.

Donald Tusk lengyel kormányfő közleményében azt írta: katonai művelet zajlott az éjszaka folyamán a légteret ért többszörös megsértés miatt. Merz kancellár és Tusk egyaránt azt hangsúlyozta, hogy az orosz magyarázat nem hiteles.

A történtek világossá tették, hogy a NATO keleti szárnya különösen nagy kockázatnak van kitéve. 

A szövetség válasza katonai és diplomáciai szinten is egyértelmű: egységet mutat, és megerősíti a térség védelmét az újabb provokációk elrettentésére.

A nemzetközi közvéleményben is erőteljes visszhangot keltett az incidens. Elemzők szerint a mostani eset különösen aggasztó, mert a konfliktus közvetlenül érinti a NATO területét, és ezzel a háború kockázata jóval magasabb szintre emelkedett.

Borítókép: Orosz drónok zuhantak le Lengyelországban (Fotó: AFP)

