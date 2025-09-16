Zapad-2025magyar katonákNATObelarusz határhadgyakorlat

Amerikai és magyar megfigyelők is részt vesznek az orosz–belarusz hadgyakorlaton

Az Egyesült Államok katonatisztjei megfigyelőként vesznek részt Oroszország és Fehéroroszország közös Zapad–2025 hadgyakorlatán. Viktor Khrenin belarusz védelmi miniszter a delegációnak jelezte, hogy szabadon megtekinthetnek minden, számukra érdekes tevékenységet.

2025. 09. 16. 16:59
A hadgyakorlat pénteken kezdődött mindkét ország gyakorlóterein, a NATO-val fennálló feszültség közepette Forrás: AFP
A hadgyakorlat pénteken kezdődött mindkét ország gyakorlóterein, a NATO-val fennálló feszültséggel párhuzamosan, csupán két nappal azután, hogy Lengyelország lelőtte a légterébe belépő orosz drónokat – emlékeztet a Reuters.

A hadgyakorlat pénteken kezdődött mindkét ország gyakorlóterein, a NATO-val fennálló feszültség közepette. Fotó: AFP

Az amerikai tisztek részvételét belarusz területen a minszki védelmi minisztérium váratlan eseményként mutatta be. A Reuters felvételein Bryan Shoupe alezredes, az amerikai légierő képviselője látható, amint Boriszov közelében tekinti meg a gyakorlatot.

A megfigyelők között az Egyesült Államokon kívül további NATO-tagállamok, Törökország és Magyarország is szerepelnek.

Az amerikai delegáció részvétele a legfrissebb jelzés Washington és Belarusszia kapcsolatának erősödésére. 

 

A hadgyakorlat miatt Lengyelország lezárta határátkelőit

A hadgyakorlat miatt Lengyelország lezárta az összes belarusz határátkelőt, miután 19 orosz drón lépett be az ország légterébe, amelyeket azonnal semlegesítettek. Több drón Belarusszia felől érkezett, öt pedig egy lengyelországi NATO-támaszpont felé tartott. Az incidens nemzetközi botrányt váltott ki, és Lengyelország azonnali védelmi intézkedéseket vezetett be.

A Zapad hadgyakorlatot Belarussziában négyévente rendezik meg, ezen több tízezer orosz és belarusz katona vesz részt. Legutóbb 2021 szeptemberében tartották, alig hónapokkal az orosz invázió előtt. Akkor a Kreml a hivatalos adatai szerint mintegy 13 ezer katonát mozgósított, később a tényleges létszám ennek közel tízszerese lehetett. A gyakorlatot követően a Belarussziában maradt orosz egységek közül sokakat az ukrajnai offenzívában vetettek be.

 

Borítókép: A hadgyakorlat pénteken kezdődött mindkét ország gyakorlóterein (Fotó: AFP)

