Amerikai és magyar megfigyelők is részt vesznek az orosz–belarusz hadgyakorlaton

A hadgyakorlat pénteken kezdődött mindkét ország gyakorlóterein, a NATO-val fennálló feszültséggel párhuzamosan, csupán két nappal azután, hogy Lengyelország lelőtte a légterébe belépő orosz drónokat – emlékeztet a Reuters.

Az amerikai tisztek részvételét belarusz területen a minszki védelmi minisztérium váratlan eseményként mutatta be. A Reuters felvételein Bryan Shoupe alezredes, az amerikai légierő képviselője látható, amint Boriszov közelében tekinti meg a gyakorlatot.

A megfigyelők között az Egyesült Államokon kívül további NATO-tagállamok, Törökország és Magyarország is szerepelnek.

Az amerikai delegáció részvétele a legfrissebb jelzés Washington és Belarusszia kapcsolatának erősödésére.

A hadgyakorlat miatt Lengyelország lezárta határátkelőit

A hadgyakorlat miatt Lengyelország lezárta az összes belarusz határátkelőt, miután 19 orosz drón lépett be az ország légterébe, amelyeket azonnal semlegesítettek. Több drón Belarusszia felől érkezett, öt pedig egy lengyelországi NATO-támaszpont felé tartott. Az incidens nemzetközi botrányt váltott ki, és Lengyelország azonnali védelmi intézkedéseket vezetett be.

A Zapad hadgyakorlatot Belarussziában négyévente rendezik meg, ezen több tízezer orosz és belarusz katona vesz részt. Legutóbb 2021 szeptemberében tartották, alig hónapokkal az orosz invázió előtt. Akkor a Kreml a hivatalos adatai szerint mintegy 13 ezer katonát mozgósított, később a tényleges létszám ennek közel tízszerese lehetett. A gyakorlatot követően a Belarussziában maradt orosz egységek közül sokakat az ukrajnai offenzívában vetettek be.

