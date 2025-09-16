Súlyos veszteség az ukrán hadseregben

Az ukrán csapatok visszavonultak Kupjanszkból, miután nem sikerült feltartóztatniuk az orosz hadsereg előrenyomulását. Az elmúlt két hét veszteségei ezen a fronton elérték az 1000 főt – az Origo beszámolója szerint a parancsnokság a katonákat a város védelmére irányította.

Az ukrán katonák elhagyták Kupjanszkot, miután sikertelenül próbálták visszatartani az orosz hadsereg támadását Fotó: AFP

Az ukrán hadsereg gyorsan hátrálni kényszerült

Egyes csoportok a sokemeletes épületek pincéiben rejtőztek el, mert kommunikációs problémák miatt nem kapták meg a visszavonulásra vonatkozó parancsot.

Az orosz erők immár teljesen ellenőrzésük alatt tartják Kupjanszk északi részét, és megtisztították a helyi orvosi főiskolát az ukrán alakulatoktól.

A városban az ukránok polgári épületeket használtak fedezéknek, élelmiszer- és lőszerkészleteket tárolva, amelyeket később a város keleti részébe próbáltak szállítani. Nehéztüzérséget is telepítettek a város szélére, ám az orosz drónpilóták időben felderítették és megsemmisítették az ellenséges járműveket, köztük több önjáró löveget. Az orosz egységek folyamatosan, méterről méterre haladnak előre, állandó felderítéssel kísérve.