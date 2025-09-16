orosz-ukrán háborúUkrajnaorosz

Súlyos veszteség az ukrán hadseregben

Az ukrán fegyveres erők súlyos veszteségeket szenvedtek Kupjanszk térségében, ahol sikertelenül próbálták feltartóztatni az orosz támadást, így visszavonulásra kényszerültek. Eközben az ukrán hadsereg súlyos helyzetben van Zaporizzsja városában, amelyet újabb orosz rakéta- és dróntámadás ért: egy ember meghalt, tizenhárom másik megsérült, köztük egy négyéves gyermek, és több lakóház is súlyosan megrongálódott, miközben a mentőalakulatok továbbra is kutatják a romok alatt rekedt áldozatokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 9:04
Az ukrán katonák elhagyták Kupjanszkot, miután sikertelenül próbálták visszatartani az orosz hadsereg támadását Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO Forrás: 65th Mechanized Brigade of Ukrai
Az ukrán csapatok visszavonultak Kupjanszkból, miután nem sikerült feltartóztatniuk az orosz hadsereg előrenyomulását. Az elmúlt két hét veszteségei ezen a fronton elérték az 1000 főt – az Origo beszámolója szerint a parancsnokság a katonákat a város védelmére irányította.

Fotó: AFP

Az ukrán hadsereg gyorsan hátrálni kényszerült

Egyes csoportok a sokemeletes épületek pincéiben rejtőztek el, mert kommunikációs problémák miatt nem kapták meg a visszavonulásra vonatkozó parancsot.

Az orosz erők immár teljesen ellenőrzésük alatt tartják Kupjanszk északi részét, és megtisztították a helyi orvosi főiskolát az ukrán alakulatoktól. 

A városban az ukránok polgári épületeket használtak fedezéknek, élelmiszer- és lőszerkészleteket tárolva, amelyeket később a város keleti részébe próbáltak szállítani. Nehéztüzérséget is telepítettek a város szélére, ám az orosz drónpilóták időben felderítették és megsemmisítették az ellenséges járműveket, köztük több önjáró löveget. Az orosz egységek folyamatosan, méterről méterre haladnak előre, állandó felderítéssel kísérve.

Közben Zaporizzsja városát szeptember 15-én késő este nagyszabású orosz támadás érte. 

A hatóságok jelentése szerint egy ember életét vesztette, tizenhárom másik megsérült, köztük egy négyéves kislány. Ivan Fedorov regionális kormányzó beszámolója szerint a város legalább tíz különböző támadás célpontjává vált. A mentőalakulatok továbbra is keresik a romok alatt rekedt áldozatokat – a Kyiv Independent tudósítása szerint. Az ukrán légierő helyi idő szerint este tíz órakor figyelmeztetést adott a ballisztikus rakéták és drónok veszélyére. 

Tegnap arról is írtunk, hogy Ukrajna kommunikációs infrastruktúrája ismét válságba került, miután a Starlink globálisan leállt. Az Elon Musk tulajdonában lévő műholdas internetszolgáltatás meghibásodása súlyosan érintette Ukrajna kórházait, iskoláit és katonai egységeit.

Borítókép: Az ukrán katonák elhagyták Kupjanszkot, miután sikertelenül próbálták visszatartani az orosz hadsereg támadását (Fotó: AFP)

