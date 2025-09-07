Lemondott Japán miniszterelnöke

A 68 éves politikus sajtótájékoztatóján közölte: megkérte a Liberális Demokrata Pártot (LDP), hogy tartson rendkívüli vezetőválasztást. Hozzátette, hogy folytatja munkáját, amíg utódját megválasztják. Tavaly októberi hatalomra kerülése óta Isiba kormánykoalíciója elvesztette többségét a parlament mindkét házában, miközben a választók a megnövekedett megélhetési költségek miatt elfordultak tőle. A kormányfő mindeddig nem volt hajlandó lemondani, csak miután pártja a legutóbb vereséget szenvedett júliusban a felsőházi választásokon.

Japán miniszterelnöke, Isiba Sigeru Fotó: TETSU JOKO/Yomiuri

Szeretném átadni a stafétát a következő generációnak

– mondta. A Kyodo japán hírügynökség vasárnap közzétett közvélemény-kutatása szerint a válaszadók közel 55 százaléka szerint nincs szükség előre hozott választásokra – emlékeztetett az MTI.

Japán miniszterelnöke el akarta kerülni a politikai válságot

Az ABC a hír kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a japán miniszterelnök posztján maradt volna, nehezen tudta volna irányítani megosztott pártját és kisebbségi kormányát.