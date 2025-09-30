Úgy tudni, a brit Koronaügyészség (CPS) fellebbezést fontolgat, miután a bíróság a múlt héten ejtette a Kneecap együttes tagja, Liam Óg Ó hAnnaidh elleni ügyet, mert a rendőrség és az ügyészség nem szerezte meg időben a főügyész hozzájárulását a vádemeléshez. Sir Michael Ellis volt főügyész szintén arra ösztönözte a CPS-t, hogy fontoljon meg egy ritkán használt jogi eszközt, amely lehetővé tehetné az eljárás újraindítását.
Újabb terrorcselekményekkel vádolhatják a Kneecap tagját
A Kneecap együttes egyik tagját újabb terrorizmusvád fenyegeti. Korábban Hezbollah-zászlót tűzött ki a színpadon a rapper.
Mint mondta, a fellebbviteli bíróság engedélyezheti az úgynevezett „új eljárás megindítását” , hogy a vádat újra tárgyalhassák. Hét évvel ezelőtt már alkalmazták ezt egy magánvádas ügyben, ahol a felperes nem szerezte meg a főügyész szükséges engedélyét. Ó hAnnaidh-t – művésznevén Mo Chara – azzal vádolták, hogy tavaly novemberben egy Kneecap-koncerten Hezbollah-zászlót mutatott fel.
A tiltott terrorszervezet támogatásának vádját azonban múlt pénteken technikai okok miatt ejtették, mert Lord Hermer csak egy nappal később adta meg a jóváhagyást az ügyészség eljárásához.
A terrorcselekményekkel kapcsolatos vádemelésekhez a főügyész hozzájárulása szükséges, ha a feltételezett bűncselekmény más országokhoz kapcsolódik. A Hezbollah székhelye Libanonban található.
A rendőrség azonban csak a határidő utolsó napján emelt vádat Ó hAnnaidh ellen, miután a CPS zöld utat adott. Mire a főügyész jóváhagyását kérték, már lejárt a hat hónapos határidő a feltételezett bűncselekmény óta – írja a The Telegraph.
Paul Goldspring, a Woolwich Koronabíróság főbírója kimondta:
technikai hibáról van szó, ezért az eljárás „jogellenesen indult, és semmisnek” tekintendő. A CPS közölte, hogy „alapos felülvizsgálatot” tart az ügyben. Saját iránymutatása szerint nem kellett volna főügyészi engedély ahhoz, hogy vádat emeljenek Ó hAnnaidh ellen. Ezt most módosítani kell, hacsak a CPS nem fellebbez.
Lord Hermer, aki órákkal a határidő lejárta után adta meg az engedélyt, hangsúlyozta: fontos tanulságokat kell levonni, hogy ilyen hiba ne fordulhasson elő újra.
Borítókép: A Kneecap zenekar tagja, Liam Óg Ó hAnnaidh (Fotó: AFP)
