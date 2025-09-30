Újabb terrorcselekményekkel vádolhatják a Kneecap tagját

Mint mondta, a fellebbviteli bíróság engedélyezheti az úgynevezett „új eljárás megindítását” , hogy a vádat újra tárgyalhassák. Hét évvel ezelőtt már alkalmazták ezt egy magánvádas ügyben, ahol a felperes nem szerezte meg a főügyész szükséges engedélyét. Ó hAnnaidh-t – művésznevén Mo Chara – azzal vádolták, hogy tavaly novemberben egy Kneecap-koncerten Hezbollah-zászlót mutatott fel.

A tiltott terrorszervezet támogatásának vádját azonban múlt pénteken technikai okok miatt ejtették, mert Lord Hermer csak egy nappal később adta meg a jóváhagyást az ügyészség eljárásához.

A terrorcselekményekkel kapcsolatos vádemelésekhez a főügyész hozzájárulása szükséges, ha a feltételezett bűncselekmény más országokhoz kapcsolódik. A Hezbollah székhelye Libanonban található.