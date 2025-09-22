Kovács Zoltán: A türk világgal történő együttműködés nem kommunikációs projekt, hanem tartalmas kezdeményezés

Kovács Zoltán köszöntőbeszédében kifejtette, sokan korábban úgy vélték, hogy a Kelet, Közép-Ázsia már a múlt, de ez nem igaz, éppen a jövőt jelenti. Elmondta, Magyarországon 2009 körül ismerték fel, hogy formalizált együttműködésre lenne szükség, és 2010 után egyértelművé vált a törekvés arra, hogy ha meg akarjuk akadályozni a nemzetközi világrendben az új blokkok kialakulását, amely csak elszigeteltséget hozna, akkor tartalmas kezdeményezésekkel kell előállni.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Forrás: Facebook)

Magyarország nyitott a világ minden tája irányába, ennek jegyében indította meg a keleti nyitás politikáját, amelyet Nyugaton 10-15 éve még hibás elképzelésnek tartottak. Ehhez képest mára eredményes gazdasági és politikai együttműködést folytatunk a türk államokkal,

és a Türk Államok Szervezete, amelyben Magyarország jelenleg még megfigyelői státusszal rendelkezik, de remélhetőleg – amilyen hamar csak lehetséges – teljes jogú taggá válhat, idén Budapesten tartott informális találkozó, ami fontos előrelépés a kapcsolatok intézményesítése irányába – közölte.