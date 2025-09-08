Külföldi befolyás alatt állhatnak az amerikai egyetemek

Külföldi befolyás az egyetemek működésében

A jelentés szerint az összes arab adomány 83 százaléka e három országhoz köthető:

Katar 6,6 milliárd dollárral, Szaúd-Arábia 3,9 milliárddal, az Egyesült Arab Emírségek pedig 1,7 milliárddal járult hozzá.

A pénzek 73 százalékáról – 10,7 milliárd dollárról – nem tüntették fel, pontosan milyen célokra fordították. Összesen 290 egyetemhez jutott támogatás, az Egyesült Államok 49 tagállamában. Mitchell Bard, a jelentés szerzője úgy fogalmazott:

Még ha a kutatás apolitikusnak is tűnik, mindig van egy kimondatlan elvárás a támogatók irányába.

Hozzátette, ezek a források nemcsak az akadémiai szabadságot veszélyeztethetik, hanem akár az amerikai nemzetbiztonságot is.