Külföldi befolyás alatt állhatnak az amerikai egyetemek

Az Egyesült Államokban új vita indult az egyetemek finanszírozása körül. A dokumentum arra figyelmeztet, hogy a külföldi befolyás évtizedek óta formálja a felsőoktatást, és komoly nemzetbiztonsági kockázatokat hordozhat.

Wiedermann Béla
Forrás: Origo2025. 09. 08. 11:03
A Brown Egyetem épülete Providence-ben Forrás: AFP
Az Origo ismertetése alapján az American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE) legújabb jelentése arra hívja fel a figyelmet, hogy az arab országokból érkező hatalmas összegek a külföldi befolyás veszélyét erősítik az amerikai egyetemeken. A dokumentum szerint 1981 óta több mint 14,6 milliárd dollár érkezett az intézményekhez, döntően Katartól, Szaúd-Arábiától és az Egyesült Arab Emírségektől.

Egy friss jelentés szerint arab milliárdokkal erősödik a külföldi befolyás az amerikai egyetemeken, ami komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.
(Fotó: AFP)

Külföldi befolyás az egyetemek működésében

A jelentés szerint az összes arab adomány 83 százaléka e három országhoz köthető: 

Katar 6,6 milliárd dollárral, Szaúd-Arábia 3,9 milliárddal, az Egyesült Arab Emírségek pedig 1,7 milliárddal járult hozzá. 

A pénzek 73 százalékáról – 10,7 milliárd dollárról – nem tüntették fel, pontosan milyen célokra fordították. Összesen 290 egyetemhez jutott támogatás, az Egyesült Államok 49 tagállamában. Mitchell Bard, a jelentés szerzője úgy fogalmazott: 

Még ha a kutatás apolitikusnak is tűnik, mindig van egy kimondatlan elvárás a támogatók irányába.

Hozzátette, ezek a források nemcsak az akadémiai szabadságot veszélyeztethetik, hanem akár az amerikai nemzetbiztonságot is.

Professzorok és adományozott programok

A dokumentum részletes példákat is hoz. A Brown Egyetemen például egy „Palesztina-tanulmányok” professzori állás finanszírozását arab pénzek tették lehetővé. 

Egy oktatási minisztériumi vizsgálat feltárta, hogy az állást betöltő oktató az Izrael-ellenes bojkottmozgalom támogatója. 

Bard szerint külső források mutatják, hogy a pénzek antiszemita programokat és a radikális iszlám igazolását segítették.

Az elmúlt években különösen megnőtt az adományok összege: 2021-ben rekordot döntve 1,5 milliárd dollár érkezett. 

A legnagyobb kedvezményezettek között a Cornell (2,3 milliárd), a Carnegie Mellon (1,05 milliárd), a Georgetown (1,016 milliárd) és a Texas A&M (1,015 milliárd dollár) szerepelnek.

Átláthatóságot követelnek

A szerző szerint a külföldi befolyás mindig rejtett feltételekkel jár. Bard hangsúlyozta: 

Nem tudjuk, hogy a pénz megváltoztatja-e a professzorok nézeteit, vagy egyszerűen azokhoz kerül, akik eleve osztják az adományozók álláspontját. Ami világos, hogy a Izrael-párti oktatók nem részesülnek arab alapítványok támogatásából.

A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a helyzet rendezésére. Ezek között szerepel a bejelentési küszöb 250 ezerről 50 ezer dollárra csökkentése, a donorok és az adományok céljának nyilvános feltüntetése, valamint kongresszusi vizsgálatok indítása. Szóba került továbbá a bizonyos államokból érkező pénzek korlátozása vagy betiltása is.

Borítókép: A Brown Egyetem épülete Providence-ben (Fotó: AFP)

