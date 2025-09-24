Macron lépése belpolitikai játszma és külpolitikai erőfitogtatás egyszerre

Soós Eszter Petronella politológus, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa lapunknak kifejtette, hogy a francia elnöknek a lépéssel nem közvetlen szavazatszerzési célja volt, mint fogalmazott: „A felmérések azt mutatják, hogy a választáson részt vevő és magukat muszlimnak valló szavazók, ők nagyrészt a radikális baloldalra szavaznak. Ez egy teljesen új jelenség. Ez 2022-ben volt először megfigyelhető.” Hozzátette: „a szavazó és részt vevő muszlimok mintegy kétharmada (60-70 százaléka) szavaz francia radikális baloldali pártra, az LFI-re.

Tehát a politológus hangsúlyozta, hogy bár sok muszlim választó távol marad a voksolástól, „aki elmegy, az oda szavaz”.

Soós Eszter szerint a francia elnök döntésével inkább belpolitikai ellenfeleit próbálhatja gyengíteni:

A radikális baloldal az egész politikáját 2023. október 7. óta a palesztin kérdésre építi. Hogyha ő elismeri a palesztin államiságot, akkor ezzel gyengíti a szélsőbal pozícióját, mert gyengíti ennek a követelésnek az erejét.

Hozzátette: és ezzel lehetőséget teremtsen arra, hogy a szocialista párt megnyerhesse az így felszabaduló szavazókat.

A politológus szerint Franciaország palesztin államelismerése valójában nem egy működő, szuverén állammal való kapcsolatfelvételt jelent, mert jelenleg nincs olyan palesztin vezetés, amely teljes körűen irányítaná a palesztin területeket – még a Palesztin Hatóság sem. Ezért az elismerés nem gyakorlati, hanem politikai és szimbolikus lépés.

“The time has come. That is why, faithful to my country’s historic commitment in the Middle East, for peace between the Israeli and Palestinian peoples, I declare that today, France recognizes the State of Palestine.”

_ @EmmanuelMacron pic.twitter.com/GKSqXwXAGn — La France à l'ONU 🇫🇷🇺🇳 (@franceonu) September 22, 2025

Soós Eszter Petronella kiemelte, Macron döntésének elsősorban külpolitikai oka van:

Franciaország imázsa az elmúlt 15 évben nagyon leromlott Afrikában és Közel-Keleten. Puha hatalmat veszítettek, és miután elvesztették a puha hatalmat – különösen Afrikában a kemény hatalmat is – Macron ezért a puha hatalommal tudja magát építeni ezeken a területeken, és a palesztin állam elismerése szimpátiát tud, nevezzük így, a globális Dél országai között teremteni a francia álláspont iránt.

A döntés ugyanakkor Izrael–Franciaország viszonyában feszültséget kelthet. Soós emlékeztetett, hogy Macron 2017-től 2025 elejéig az egyik legizraelpártibb francia elnöknek számított, most azonban egy picit visszatér a hagyományos francia retorikához, amely a kétállami megoldást támogatja.