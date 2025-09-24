Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Macron lépése belpolitikai játszma és külpolitikai erőfitogtatás egyszerre

Franciaország elismeri a Palesztin Államot – jelentette be Emmanuel Macron az ENSZ-közgyűlésen, történelmi felelősségről és a kétállami megoldás megőrzésének szükségességéről beszélve. A döntés mögött belpolitikai és külpolitikai megfontolások állnak. Soós Eszter Petronella politológus szerint a francia elnök egyszerre gyengítheti vele radikális baloldali ellenfeleit és erősítheti országának befolyását a Közel-Keleten és Afrikában, miközben Párizsban a migráció és a radikális iszlám terjedése miatt nő a társadalmi feszültség.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 11:39
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: ALEXI J. ROSENFELD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ-közgyűlésen jelentette be, hogy Franciaország elismeri a Palesztin Államot az izraeli és palesztin nép közötti béke érdekében. Macron hangsúlyozta: „Eljött az idő”, és történelmi felelősség hárul a nemzetközi közösségre, hogy megőrizzék Izrael és Palesztina békés egymás mellett élésének lehetőségét.

Emmanuel Macron a Palesztin Állam elismerésével olyan lépést tett, amit nehéz lesz visszafordítani (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)
Emmanuel Macron a Palesztin Állam elismerésével olyan lépést tett, amit nehéz lesz visszafordítani (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Soós Eszter Petronella politológus, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa lapunknak kifejtette, hogy a francia elnöknek a lépéssel nem közvetlen szavazatszerzési célja volt, mint fogalmazott: „A felmérések azt mutatják, hogy a választáson részt vevő és magukat muszlimnak valló szavazók, ők nagyrészt a radikális baloldalra szavaznak. Ez egy teljesen új jelenség. Ez 2022-ben volt először megfigyelhető.” Hozzátette: „a szavazó és részt vevő muszlimok mintegy kétharmada (60-70 százaléka) szavaz francia radikális baloldali pártra, az LFI-re.

Tehát a politológus hangsúlyozta, hogy bár sok muszlim választó távol marad a voksolástól, „aki elmegy, az oda szavaz”.

Soós Eszter szerint a francia elnök döntésével inkább belpolitikai ellenfeleit próbálhatja gyengíteni:

A radikális baloldal az egész politikáját 2023. október 7. óta a palesztin kérdésre építi. Hogyha ő elismeri a palesztin államiságot, akkor ezzel gyengíti a szélsőbal pozícióját, mert gyengíti ennek a követelésnek az erejét.

Hozzátette: és ezzel lehetőséget teremtsen arra, hogy a szocialista párt megnyerhesse az így felszabaduló szavazókat.

A politológus szerint Franciaország palesztin államelismerése valójában nem egy működő, szuverén állammal való kapcsolatfelvételt jelent, mert jelenleg nincs olyan palesztin vezetés, amely teljes körűen irányítaná a palesztin területeket – még a Palesztin Hatóság sem. Ezért az elismerés nem gyakorlati, hanem politikai és szimbolikus lépés.

Soós Eszter Petronella kiemelte, Macron döntésének elsősorban külpolitikai oka van:

Franciaország imázsa az elmúlt 15 évben nagyon leromlott Afrikában és Közel-Keleten. Puha hatalmat veszítettek, és miután elvesztették a puha hatalmat – különösen Afrikában a kemény hatalmat is – Macron ezért a puha hatalommal tudja magát építeni ezeken a területeken, és a palesztin állam elismerése szimpátiát tud, nevezzük így, a globális Dél országai között teremteni a francia álláspont iránt.

A döntés ugyanakkor Izrael–Franciaország viszonyában feszültséget kelthet. Soós emlékeztetett, hogy Macron 2017-től 2025 elejéig az egyik legizraelpártibb francia elnöknek számított, most azonban egy picit visszatér a hagyományos francia retorikához, amely a kétállami megoldást támogatja.

A kérdésre, hogy Macron döntése Franciarszág számára kockázatos lehet-e, a politológus óvatosan fogalmazott: „Ennek azért tényleg korlátozott a jelentősége. Hozzátette, a döntés nem akadálya akár egy Izrael-párti politikának sem. 

Macron ugyanakkor érzékenyen reagál az antiszemita cselekmények számának emelkedésére, és az elmúlt hetekben sokat konzultált a francia zsidó közösségekkel. A közösségen belül megoszlanak a vélemények: egyesek szerint az elismerés a Hamásznak tett engedmény, mások szerint éppen ellenkezőleg, gyengítheti a szélsőségek követeléseit.

Soós Eszter Petronella összegzése szerint Macron lépése a francia mozgástér növeléséről szól Afrikában és a Közel-Keleten, és belpolitikai értelemben is eszközt adhat a radikális baloldal meggyengítésére.

Ahogyan arról lapunk beszámolt, Franciaországgal együtt még tíz ország döntött úgy, hogy elismeri a palesztin államot: köztük Andorra, Ausztrália, Belgium, Kanada, Luxemburg, Portugália, Málta, az Egyesült Királyság és San Marino is. 

PARIS, FRANCE - AUGUST 12: French police evacuates a 250-person migrant camp set up by Utopia 56 association to request accommodation outside the Paris City Hall in Paris, France on August 12, 2025. Police cited the heatwave and health risks as reasons for the evacuation. The migrants were transferred by bus to accommodation centers in the regions, including Marseille, Bourges and Besancon. Luc Auffret / Anadolu (Photo by Luc Auffret / Anadolu via AFP)
Migránstábor Párizs központjában (Fotó: Anadolu/Luc Auffret)

Mindeközben a  francia lakosság elsöprő többsége, 81 százaléka mégis aggasztónak tartja a radikális iszlám terjedését az országban. 

Ennek egyik oka lehet az, hogy milyen körülmények uralkodnak Franciaország egyes részein: egy videó felvétel látott napvilágot, amelyen egy kiterjedt migránstábor látható Párizs szívében. A felvételeken matracokkal és sátrakkal teli, nagy kiterjedésű terület látható. A felvételen egy taxi halad hosszabb ideig, mire véget ért a sűrűn beépített, rendezetlen sátorsor. A sofőr elmondása szerint ez olyan környék, ahol nem tanácsos kiszállni. Így fest ma Párizs központja:

@csut.i Ez is Párizs, sajnos:( #paris ♬ eredeti hang - Szabó András Csuti

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

