Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ-közgyűlésen jelentette be, hogy Franciaország elismeri a Palesztin Államot az izraeli és palesztin nép közötti béke érdekében. Macron hangsúlyozta: „Eljött az idő”, és történelmi felelősség hárul a nemzetközi közösségre, hogy megőrizzék Izrael és Palesztina békés egymás mellett élésének lehetőségét.
Macron lépése belpolitikai játszma és külpolitikai erőfitogtatás egyszerre
Franciaország elismeri a Palesztin Államot – jelentette be Emmanuel Macron az ENSZ-közgyűlésen, történelmi felelősségről és a kétállami megoldás megőrzésének szükségességéről beszélve. A döntés mögött belpolitikai és külpolitikai megfontolások állnak. Soós Eszter Petronella politológus szerint a francia elnök egyszerre gyengítheti vele radikális baloldali ellenfeleit és erősítheti országának befolyását a Közel-Keleten és Afrikában, miközben Párizsban a migráció és a radikális iszlám terjedése miatt nő a társadalmi feszültség.
Soós Eszter Petronella politológus, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa lapunknak kifejtette, hogy a francia elnöknek a lépéssel nem közvetlen szavazatszerzési célja volt, mint fogalmazott: „A felmérések azt mutatják, hogy a választáson részt vevő és magukat muszlimnak valló szavazók, ők nagyrészt a radikális baloldalra szavaznak. Ez egy teljesen új jelenség. Ez 2022-ben volt először megfigyelhető.” Hozzátette: „a szavazó és részt vevő muszlimok mintegy kétharmada (60-70 százaléka) szavaz francia radikális baloldali pártra, az LFI-re.
Tehát a politológus hangsúlyozta, hogy bár sok muszlim választó távol marad a voksolástól, „aki elmegy, az oda szavaz”.
Soós Eszter szerint a francia elnök döntésével inkább belpolitikai ellenfeleit próbálhatja gyengíteni:
A radikális baloldal az egész politikáját 2023. október 7. óta a palesztin kérdésre építi. Hogyha ő elismeri a palesztin államiságot, akkor ezzel gyengíti a szélsőbal pozícióját, mert gyengíti ennek a követelésnek az erejét.
Hozzátette: és ezzel lehetőséget teremtsen arra, hogy a szocialista párt megnyerhesse az így felszabaduló szavazókat.
A politológus szerint Franciaország palesztin államelismerése valójában nem egy működő, szuverén állammal való kapcsolatfelvételt jelent, mert jelenleg nincs olyan palesztin vezetés, amely teljes körűen irányítaná a palesztin területeket – még a Palesztin Hatóság sem. Ezért az elismerés nem gyakorlati, hanem politikai és szimbolikus lépés.
Soós Eszter Petronella kiemelte, Macron döntésének elsősorban külpolitikai oka van:
Franciaország imázsa az elmúlt 15 évben nagyon leromlott Afrikában és Közel-Keleten. Puha hatalmat veszítettek, és miután elvesztették a puha hatalmat – különösen Afrikában a kemény hatalmat is – Macron ezért a puha hatalommal tudja magát építeni ezeken a területeken, és a palesztin állam elismerése szimpátiát tud, nevezzük így, a globális Dél országai között teremteni a francia álláspont iránt.
A döntés ugyanakkor Izrael–Franciaország viszonyában feszültséget kelthet. Soós emlékeztetett, hogy Macron 2017-től 2025 elejéig az egyik legizraelpártibb francia elnöknek számított, most azonban egy picit visszatér a hagyományos francia retorikához, amely a kétállami megoldást támogatja.
A kérdésre, hogy Macron döntése Franciarszág számára kockázatos lehet-e, a politológus óvatosan fogalmazott: „Ennek azért tényleg korlátozott a jelentősége. Hozzátette, a döntés nem akadálya akár egy Izrael-párti politikának sem.
Macron ugyanakkor érzékenyen reagál az antiszemita cselekmények számának emelkedésére, és az elmúlt hetekben sokat konzultált a francia zsidó közösségekkel. A közösségen belül megoszlanak a vélemények: egyesek szerint az elismerés a Hamásznak tett engedmény, mások szerint éppen ellenkezőleg, gyengítheti a szélsőségek követeléseit.
Soós Eszter Petronella összegzése szerint Macron lépése a francia mozgástér növeléséről szól Afrikában és a Közel-Keleten, és belpolitikai értelemben is eszközt adhat a radikális baloldal meggyengítésére.
Ahogyan arról lapunk beszámolt, Franciaországgal együtt még tíz ország döntött úgy, hogy elismeri a palesztin államot: köztük Andorra, Ausztrália, Belgium, Kanada, Luxemburg, Portugália, Málta, az Egyesült Királyság és San Marino is.
Mindeközben a francia lakosság elsöprő többsége, 81 százaléka mégis aggasztónak tartja a radikális iszlám terjedését az országban.
Ennek egyik oka lehet az, hogy milyen körülmények uralkodnak Franciaország egyes részein: egy videó felvétel látott napvilágot, amelyen egy kiterjedt migránstábor látható Párizs szívében. A felvételeken matracokkal és sátrakkal teli, nagy kiterjedésű terület látható. A felvételen egy taxi halad hosszabb ideig, mire véget ért a sűrűn beépített, rendezetlen sátorsor. A sofőr elmondása szerint ez olyan környék, ahol nem tanácsos kiszállni. Így fest ma Párizs központja:
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)
