Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Deutsch Tamásmentelmi jogMagyar Péter

Deutsch Tamás: Magyar Péter Brüsszel embere, ezért úszhatja meg

Az Európai Parlamentben a Manfred Weber-féle Európai Néppárt és a teljes brüsszeli bagázs, a brüsszeli hatalmi koalíció úgy döntött, hogy Brüsszel embere, a Brüsszel által kinézett báb, Magyar Péter helytartójelölt Magyarországot illetően megúszhatja a büntetőjogi felelősségre vonást a lopási ügyében – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP képviselőcsoportjának vezetője Brüsszelben kedden.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 18:22
Deutsch Tamás Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azzal kapcsolatban, hogy az EP jogi bizottság kedden, zárt ülésen elutasította Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményező kérelmeket, Deutsch Tamás azt mondta: mivel Magyar Péter, a kinézett báb Brüsszel embere, ezért születhetett meg az EP jogi bizottságának hajmeresztő és nonszensz döntése.

Deutsch Tamás szerint Magyar Pétert Brüsszel támogatottja, ezért kerülheti el a büntetőjogi felelősségre vonást (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Deutsch Tamás szerint Magyar Péter Brüsszel támogatottja, ezért kerülheti el a büntetőjogi felelősségre vonást. Fotó: AFP

Emlékeztetett: Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, európai uniós képviselőjének a mentelmi joga felfüggesztését köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt kellett Magyarország legfőbb ügyészének kezdeményeznie.

Ma az Európai Parlamentben Manfred Weberék és a néppárti, szocialista, kommunista, zöld, liberális brüsszeli hatalmi bagázs úgy döntött, hogy Magyar Péter Brüsszel embereként megúszhatja a lopási ügyet

 – fogalmazott.

Szavai szerint a döntés nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az Európai Parlament – a mentelmi jogra vonatkozó írott szabályokat megsértve – ahhoz segédkezik, hogy egy köztörvényes bűncselekményt elkövető politikust kimenekítsenek a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Magyar Péter gyáván és törvénytelenül a mentelmi joga mögé bújik annak érdekében, hogy ne kelljen felelnie a tetteiért, ne kelljen azért büntetőjogi felelősséget vállalnia, hogy lopás bűncselekményét követte el – jelentette ki a fideszes politikus.

Emlékeztetett, Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen a felháborító magatartásával botrányt okozott. – Csatakrészegen, fiatal lányok lába között kúszott-mászott – fogalmazott. – Többek elmondása szerint szexuális ajánlatokat tett az ott szórakozó hölgyeknek – mondta. 

A botrányos magatartását egy telefonon keresztül rögzítő vendéggel dulakodott, majd a dulakodás végén ellopta az ő botrányos viselkedését a telefonján rögzítő vendég telefonját. Részegen elbotorkált a közeli Duna-partra, és ott a Dunába dobta a telefont. Majd pedig a traktorféknyomos nadrágjával szépen eltántorgott, elhúzott a helyszínről

– fogalmazott. – Ez egy napnál világosabb, teljesen egyértelmű, köztörvényes bűncselekmény – szögezte le.

– A mai döntés azt jelenti, hogy Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei úgy döntöttek, hogy ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet – fogalmazott Deutsch Tamás, majd így folytatta: 

Ha Brüsszel embere vagy, akkor büntetlenül, törvénytelenül felveheted a saját feleségeddel folytatott beszélgetést, és nem lesz ennek semmilyen jogi következménye. Ha Brüsszel embere vagy, akkor a jogi bizottság döntése azt üzeni, hogy bennfentes kereskedelemmel több tízmilliós vagyonra, gazdagodásra tehetsz szert, és hiába törvénytelen mindez, ha Brüsszel embereként viselkedsz, akkor a hajad szála sem görbül, akkor mindent megtehetsz, akkor nem lesz mindennek büntetőjogi következménye

– közölte.

A jogi szakbizottságban megszületett döntés nem jogi, hanem egy piszkos politikai döntés. Mindezeken túlmutatóan pedig egy arcátlan politikai támadás a magyar szuverenitás ellen – szögezte le.

Magyar Péternek mától papírja van arról, hogy ő egy fogott ember. Brüsszel által fogott ember. Egy olyan ember, aki csak úgy úszhatja meg a büntetőjogi felelősségre vonást, ha mindenben Brüsszel szándékának, akaratának, utasításának, politikai akaratának megfelelően jár el – tette hozzá.

Azzal összefüggésben, hogy az EP jogi bizottsága kedden szavazott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője, valamint Ilaria Salis, az Európai Baloldal EP-képviselője európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről is, Deutsch Tamás azt mondta, abizottság annak rendje és módja szerint Dobrev Klárát és az olasz Antifa-aktivistát is kimenekítette a büntetőjogi felelősségre vonás alól.

– A brüsszeli hatalmi erők döntése azt üzeni egész Európának, ha az én emberem vagy, ha mindenben úgy viselkedsz, ahogy ezt én akarom, ha nem a saját országod, nemzeted érdekét képviseled, hanem Brüsszel érdekét képviseled, ha kell, a saját hazáddal, a saját nemzeteddel szemben, a saját országodban, akkor elkövetheted a lopás köztörvényes bűncselekményét, a hajad szála sem görbül. Kimenekítünk a büntetőjogi jogkövetkezmények alól

– közölte.

– Mi hiszünk a törvények előtti egyenlőségben, mi úgy gondoljuk, hogy a politikusra is ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak. A büntetőjogi jogkövetkezményekkel ugyanúgy szembe kell nézniük, mint bármely magyar honpolgárnak. Brüsszel másképpen gondolkodik: ha valaki kiszolgálja Brüsszel érdekeit, akkor büntetőjogi mentességet ad. Ilaria Salisnak, Dobrev Klárának meg Magyar Péternek is – tette hozzá nyilatkozatában Deutsch Tamás.

 

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu