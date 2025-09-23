Azzal kapcsolatban, hogy az EP jogi bizottság kedden, zárt ülésen elutasította Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményező kérelmeket, Deutsch Tamás azt mondta: mivel Magyar Péter, a kinézett báb Brüsszel embere, ezért születhetett meg az EP jogi bizottságának hajmeresztő és nonszensz döntése.
Deutsch Tamás: Magyar Péter Brüsszel embere, ezért úszhatja meg
Az Európai Parlamentben a Manfred Weber-féle Európai Néppárt és a teljes brüsszeli bagázs, a brüsszeli hatalmi koalíció úgy döntött, hogy Brüsszel embere, a Brüsszel által kinézett báb, Magyar Péter helytartójelölt Magyarországot illetően megúszhatja a büntetőjogi felelősségre vonást a lopási ügyében – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP képviselőcsoportjának vezetője Brüsszelben kedden.
Emlékeztetett: Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, európai uniós képviselőjének a mentelmi joga felfüggesztését köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt kellett Magyarország legfőbb ügyészének kezdeményeznie.
Ma az Európai Parlamentben Manfred Weberék és a néppárti, szocialista, kommunista, zöld, liberális brüsszeli hatalmi bagázs úgy döntött, hogy Magyar Péter Brüsszel embereként megúszhatja a lopási ügyet
– fogalmazott.
Szavai szerint a döntés nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az Európai Parlament – a mentelmi jogra vonatkozó írott szabályokat megsértve – ahhoz segédkezik, hogy egy köztörvényes bűncselekményt elkövető politikust kimenekítsenek a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Magyar Péter gyáván és törvénytelenül a mentelmi joga mögé bújik annak érdekében, hogy ne kelljen felelnie a tetteiért, ne kelljen azért büntetőjogi felelősséget vállalnia, hogy lopás bűncselekményét követte el – jelentette ki a fideszes politikus.
Emlékeztetett, Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen a felháborító magatartásával botrányt okozott. – Csatakrészegen, fiatal lányok lába között kúszott-mászott – fogalmazott. – Többek elmondása szerint szexuális ajánlatokat tett az ott szórakozó hölgyeknek – mondta.
A botrányos magatartását egy telefonon keresztül rögzítő vendéggel dulakodott, majd a dulakodás végén ellopta az ő botrányos viselkedését a telefonján rögzítő vendég telefonját. Részegen elbotorkált a közeli Duna-partra, és ott a Dunába dobta a telefont. Majd pedig a traktorféknyomos nadrágjával szépen eltántorgott, elhúzott a helyszínről
– fogalmazott. – Ez egy napnál világosabb, teljesen egyértelmű, köztörvényes bűncselekmény – szögezte le.
– A mai döntés azt jelenti, hogy Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei úgy döntöttek, hogy ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet – fogalmazott Deutsch Tamás, majd így folytatta:
Ha Brüsszel embere vagy, akkor büntetlenül, törvénytelenül felveheted a saját feleségeddel folytatott beszélgetést, és nem lesz ennek semmilyen jogi következménye. Ha Brüsszel embere vagy, akkor a jogi bizottság döntése azt üzeni, hogy bennfentes kereskedelemmel több tízmilliós vagyonra, gazdagodásra tehetsz szert, és hiába törvénytelen mindez, ha Brüsszel embereként viselkedsz, akkor a hajad szála sem görbül, akkor mindent megtehetsz, akkor nem lesz mindennek büntetőjogi következménye
– közölte.
A jogi szakbizottságban megszületett döntés nem jogi, hanem egy piszkos politikai döntés. Mindezeken túlmutatóan pedig egy arcátlan politikai támadás a magyar szuverenitás ellen – szögezte le.
– Magyar Péternek mától papírja van arról, hogy ő egy fogott ember. Brüsszel által fogott ember. Egy olyan ember, aki csak úgy úszhatja meg a büntetőjogi felelősségre vonást, ha mindenben Brüsszel szándékának, akaratának, utasításának, politikai akaratának megfelelően jár el – tette hozzá.
További Külföld híreink
Azzal összefüggésben, hogy az EP jogi bizottsága kedden szavazott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője, valamint Ilaria Salis, az Európai Baloldal EP-képviselője európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről is, Deutsch Tamás azt mondta, abizottság annak rendje és módja szerint Dobrev Klárát és az olasz Antifa-aktivistát is kimenekítette a büntetőjogi felelősségre vonás alól.
– A brüsszeli hatalmi erők döntése azt üzeni egész Európának, ha az én emberem vagy, ha mindenben úgy viselkedsz, ahogy ezt én akarom, ha nem a saját országod, nemzeted érdekét képviseled, hanem Brüsszel érdekét képviseled, ha kell, a saját hazáddal, a saját nemzeteddel szemben, a saját országodban, akkor elkövetheted a lopás köztörvényes bűncselekményét, a hajad szála sem görbül. Kimenekítünk a büntetőjogi jogkövetkezmények alól
– közölte.
– Mi hiszünk a törvények előtti egyenlőségben, mi úgy gondoljuk, hogy a politikusra is ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak. A büntetőjogi jogkövetkezményekkel ugyanúgy szembe kell nézniük, mint bármely magyar honpolgárnak. Brüsszel másképpen gondolkodik: ha valaki kiszolgálja Brüsszel érdekeit, akkor büntetőjogi mentességet ad. Ilaria Salisnak, Dobrev Klárának meg Magyar Péternek is – tette hozzá nyilatkozatában Deutsch Tamás.
További Külföld híreink
Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Készen áll a terv: már megvan hogyan tör ki a harmadik világháború
Megsemmisül a nyugat.
Szijjártó Péter arról tárgyal iráni kollégájával, hogyan lehetne új életet lehelni a nukleáris megállapodásba
Hazánk nem szeretné növelni az atomhatalmak számát.
Szijjártó Péter: A kormány továbbra is megvédi Magyarországot a migrációtól
Hazánk nem változtat álláspontján.
Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében
Császár Attila ügye az EBESZ vizsgálatának középpontjában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Készen áll a terv: már megvan hogyan tör ki a harmadik világháború
Megsemmisül a nyugat.
Szijjártó Péter arról tárgyal iráni kollégájával, hogyan lehetne új életet lehelni a nukleáris megállapodásba
Hazánk nem szeretné növelni az atomhatalmak számát.
Szijjártó Péter: A kormány továbbra is megvédi Magyarországot a migrációtól
Hazánk nem változtat álláspontján.
Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében
Császár Attila ügye az EBESZ vizsgálatának középpontjában.