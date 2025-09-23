Deutsch Tamás: Magyar Péter Brüsszel embere, ezért úszhatja meg

Emlékeztetett: Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, európai uniós képviselőjének a mentelmi joga felfüggesztését köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt kellett Magyarország legfőbb ügyészének kezdeményeznie.

Ma az Európai Parlamentben Manfred Weberék és a néppárti, szocialista, kommunista, zöld, liberális brüsszeli hatalmi bagázs úgy döntött, hogy Magyar Péter Brüsszel embereként megúszhatja a lopási ügyet

– fogalmazott.

Szavai szerint a döntés nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az Európai Parlament – a mentelmi jogra vonatkozó írott szabályokat megsértve – ahhoz segédkezik, hogy egy köztörvényes bűncselekményt elkövető politikust kimenekítsenek a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Magyar Péter gyáván és törvénytelenül a mentelmi joga mögé bújik annak érdekében, hogy ne kelljen felelnie a tetteiért, ne kelljen azért büntetőjogi felelősséget vállalnia, hogy lopás bűncselekményét követte el – jelentette ki a fideszes politikus.

Emlékeztetett, Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen a felháborító magatartásával botrányt okozott. – Csatakrészegen, fiatal lányok lába között kúszott-mászott – fogalmazott. – Többek elmondása szerint szexuális ajánlatokat tett az ott szórakozó hölgyeknek – mondta.

A botrányos magatartását egy telefonon keresztül rögzítő vendéggel dulakodott, majd a dulakodás végén ellopta az ő botrányos viselkedését a telefonján rögzítő vendég telefonját. Részegen elbotorkált a közeli Duna-partra, és ott a Dunába dobta a telefont. Majd pedig a traktorféknyomos nadrágjával szépen eltántorgott, elhúzott a helyszínről

– fogalmazott. – Ez egy napnál világosabb, teljesen egyértelmű, köztörvényes bűncselekmény – szögezte le.

– A mai döntés azt jelenti, hogy Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei úgy döntöttek, hogy ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet – fogalmazott Deutsch Tamás, majd így folytatta:

Ha Brüsszel embere vagy, akkor büntetlenül, törvénytelenül felveheted a saját feleségeddel folytatott beszélgetést, és nem lesz ennek semmilyen jogi következménye. Ha Brüsszel embere vagy, akkor a jogi bizottság döntése azt üzeni, hogy bennfentes kereskedelemmel több tízmilliós vagyonra, gazdagodásra tehetsz szert, és hiába törvénytelen mindez, ha Brüsszel embereként viselkedsz, akkor a hajad szála sem görbül, akkor mindent megtehetsz, akkor nem lesz mindennek büntetőjogi következménye

– közölte.